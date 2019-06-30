Dilenci alarmı

EL ELE MÜCADELE



“Yaşlı teyzelerimizin trafik lambalarında dilenmeleri ve dilendirilmeleri bana dokunuyor. Hepimize dokunması gerekmiyor mu? Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Emniyeti ve ilçe belediyeleri el ele vermeli, yaşlı ve çocukları dilendiren çetelerle mücadele etmeli.”



Mehmet Gürer, 31 Mart seçimleri öncesinde Mansur Yavaş’ın yaptığı, “Bizim yönettiğimiz Ankara’da, trafik ışıklarındaki dilencileri göremeyeceksiniz” açıklamasını da hatırlatıyor.



