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Ankara Haberleri: Dilenci alarmı

ANKARA HABERLERİ

Dilenci alarmı

Hürriyet Haber
30.06.2019 - 16:19Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara okuru Mehmet Gürer, “Türkiye’nin başkenti Ankara’da dilencilik artık bir son bulsun” diyor.

Hürriyet Haber

EL ELE MÜCADELE

“Yaşlı teyzelerimizin trafik lambalarında dilenmeleri ve dilendirilmeleri bana dokunuyor. Hepimize dokunması gerekmiyor mu? Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Emniyeti ve ilçe belediyeleri el ele vermeli, yaşlı ve çocukları dilendiren çetelerle mücadele etmeli.”

Dilenci alarmı
Mehmet Gürer, 31 Mart seçimleri öncesinde Mansur Yavaş’ın yaptığı, “Bizim yönettiğimiz Ankara’da, trafik ışıklarındaki dilencileri göremeyeceksiniz” açıklamasını da hatırlatıyor.

Dilendiriciler için kırmızı alarmDilendiriciler için kırmızı alarm

 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dilenci alarmı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Haziran 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dilenci alarmı haberi güncellenecektir.

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