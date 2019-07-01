Dilendiriciler için kırmızı alarm

Okurumuz Mehmet Gürer, “Türkiye’nin başkenti Ankara’da dilencilik artık bir son bulsun” demiş.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalardan biri olan “Bizim yönettiğimiz Ankara’da, trafik ışıklarındaki dilencileri göremeyeceksiniz” ifadesini hatırlatan Mehmet Gürer, iletisine şöyle devam etmiş:
TEDBİR ALINSIN, SON BULSUN
Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Göreve yeni geldiniz ancak bu dilenci konusu çok önemli. Hele hele yaşlı teyzelerimizin trafik lambalarında dilenmeleri ve dilendirilmeleri bana dokunuyor. Hepimize dokunması gerekmiyor mu? Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve Ankara Emniyeti’nin alacağı tedbirlerle, trafik lambalarındaki bu dilenciliğe bir son verilebileceği kanaatindeyim. Zabıta ve polisin, resmî kıyafetleriyle devriye atmaları bile caydırıcılık unsuru olacaktır. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Emniyeti ve ilçe belediyeleri el ele vermeli, yaşlı ve çocukları dilendiren çetelerle mücadele etmeli.”
GEÇEN HAFTANIN İKİ GÜZEL HAREKETİ
HAREKET-1
Kentin merkezi Kızılay’da, bozuk rampa engeliyle karşılaşan engellilerin imdadına esnafın yetişmesi.
HAREKET-2
Hürriyet Ankara’nın haberinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bozuk rampayı düzeltmesi.
ZAMAN TÜNELİ
UNUTAN UNUTANA
2 TEMMUZ 2018:
Hürriyet Ankara okuru Doğan Aslan, “Mavi renkli özel halk otobüslerinin Ankarakart sistemine geçmesi unutuldu galiba.”
BİR YIL SONRA:
Geçenlerde, “1 Temmuz 2019’dan itibaren mavi renkli özel halk otobüsleri Ankarakarat’a geçecek” denilmişti. Galiba, yine unutuldu!
DİYOR Kİ
TRAFİKTE EGZOZ BAĞIRTAN YARIŞ MOTOSİKLETLERİ
Okurumuz Emre Çetiner’in şikâyet konusu:
“Gürültü.”
Okurumuz, trafikte egzoz bağırtan yarış motosikletlerine dikkat çekmiş.
İletisi şöyle:
“Bu araçlar büyük gürültü kirliliğine yol açıyor. Evde ne uyunuyor, ne oturuluyor, ne de TV izlenebiliyor. Yeri kent içi olmayan yarış motosikletleri ya trafikten kaldırılmalı ya da egzozuna müdahale edilmeli.”
1 ŞİKÂYET 1 TALEP
ANA CADDELER BAĞLANSIN
Okurumuz Ahmet Işık, Çankaya’nın İşçi Blokları Mahallesi’nden yazıyor.
ŞİKÂYETİ:
“Mahallemizin iki ana caddesini (1538 ile 1516) birbirine bağlayan yol, yıllardır açılmıyor. İnsanlar, karanlık ve güvensiz bir patika yoldan geçmek zorunda kalıyor.”
TALEBİ:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yıllardır yaptığım tüm şahsi başvurular sonuç getirmedi. Umarım bu defa sesimiz duyulur da haklı talebimiz en kısa sürede yerine getirilir.”
KALDIRIMI TALEBİ YÜKSEKLİK ENGELİNE TAKILDI
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun iletisi şöyle:
“Etimesgut Ahimesut Mahallesi 2204 Sokak için kaldırım talebini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğimizde gelen cevap ‘duvar yüksekliği yetersiz’ oldu.
FAKAT: Ahimesut Mahallesi 2204 Sokak’ın bir üstündeki 2202 Cadde’de bırakın duvarı, çevresinde bina bile olmadığı halde kaldırım yapılmış.
SON DURUM: 2204 Sokak’ta duvar yüksekliği yetersiz diye kaldırım yapılmadığından sitenin girişi yağmur yağınca çamur oluyor, kuruyunca kalkan toz ise balkonlarda.”
SÖZ YETKİLİDE
GÜZERGÂH İHLALİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Okurumuz Cengiz Bulut (emekli vali), 17 Haziran’da tam da bu köşeden demişti ki:
“Balgat’ın toplu taşıma araçlarından 132 no’lu ve Özpetek Sitesi başlıklı özel halk otobüsleri neden seferden kaldırıldı?”
*
Okurumuzun şikâyetiyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı gönderdi:
“Yapılan denetimlerde 482-3 (eski hat adı 132) hattında
çalışan araçların güzergâh ihlali yaptığı tespit edilmiş olup gerekli
işlemler yapılmaktadır.
Dilendiriciler için kırmızı alarm
Okurumuz Mehmet Gürer, “Türkiye’nin başkenti Ankara’da dilencilik artık bir son bulsun” demiş.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalardan biri olan “Bizim yönettiğimiz Ankara’da, trafik ışıklarındaki dilencileri göremeyeceksiniz” ifadesini hatırlatan Mehmet Gürer, iletisine şöyle devam etmiş:
TEDBİR ALINSIN, SON BULSUN
Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Göreve yeni geldiniz ancak bu dilenci konusu çok önemli. Hele hele yaşlı teyzelerimizin trafik lambalarında dilenmeleri ve dilendirilmeleri bana dokunuyor. Hepimize dokunması gerekmiyor mu? Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve Ankara Emniyeti’nin alacağı tedbirlerle, trafik lambalarındaki bu dilenciliğe bir son verilebileceği kanaatindeyim. Zabıta ve polisin, resmî kıyafetleriyle devriye atmaları bile caydırıcılık unsuru olacaktır. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Emniyeti ve ilçe belediyeleri el ele vermeli, yaşlı ve çocukları dilendiren çetelerle mücadele etmeli.”
GEÇEN HAFTANIN İKİ GÜZEL HAREKETİ
HAREKET-1
Kentin merkezi Kızılay’da, bozuk rampa engeliyle karşılaşan engellilerin imdadına esnafın yetişmesi.
HAREKET-2
Hürriyet Ankara’nın haberinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bozuk rampayı düzeltmesi.
ZAMAN TÜNELİ
UNUTAN UNUTANA
2 TEMMUZ 2018:
Hürriyet Ankara okuru Doğan Aslan, “Mavi renkli özel halk otobüslerinin Ankarakart sistemine geçmesi unutuldu galiba.”
BİR YIL SONRA:
Geçenlerde, “1 Temmuz 2019’dan itibaren mavi renkli özel halk otobüsleri Ankarakarat’a geçecek” denilmişti. Galiba, yine unutuldu!
DİYOR Kİ
TRAFİKTE EGZOZ BAĞIRTAN YARIŞ MOTOSİKLETLERİ
Okurumuz Emre Çetiner’in şikâyet konusu:
“Gürültü.”
Okurumuz, trafikte egzoz bağırtan yarış motosikletlerine dikkat çekmiş.
İletisi şöyle:
“Bu araçlar büyük gürültü kirliliğine yol açıyor. Evde ne uyunuyor, ne oturuluyor, ne de TV izlenebiliyor. Yeri kent içi olmayan yarış motosikletleri ya trafikten kaldırılmalı ya da egzozuna müdahale edilmeli.”
1 ŞİKÂYET 1 TALEP
ANA CADDELER BAĞLANSIN
Okurumuz Ahmet Işık, Çankaya’nın İşçi Blokları Mahallesi’nden yazıyor.
ŞİKÂYETİ:
“Mahallemizin iki ana caddesini (1538 ile 1516) birbirine bağlayan yol, yıllardır açılmıyor. İnsanlar, karanlık ve güvensiz bir patika yoldan geçmek zorunda kalıyor.”
TALEBİ:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yıllardır yaptığım tüm şahsi başvurular sonuç getirmedi. Umarım bu defa sesimiz duyulur da haklı talebimiz en kısa sürede yerine getirilir.”
KALDIRIMI TALEBİ YÜKSEKLİK ENGELİNE TAKILDI
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun iletisi şöyle:
“Etimesgut Ahimesut Mahallesi 2204 Sokak için kaldırım talebini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğimizde gelen cevap ‘duvar yüksekliği yetersiz’ oldu.
FAKAT: Ahimesut Mahallesi 2204 Sokak’ın bir üstündeki 2202 Cadde’de bırakın duvarı, çevresinde bina bile olmadığı halde kaldırım yapılmış.
SON DURUM: 2204 Sokak’ta duvar yüksekliği yetersiz diye kaldırım yapılmadığından sitenin girişi yağmur yağınca çamur oluyor, kuruyunca kalkan toz ise balkonlarda.”
SÖZ YETKİLİDE
GÜZERGÂH İHLALİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Okurumuz Cengiz Bulut (emekli vali), 17 Haziran’da tam da bu köşeden demişti ki:
“Balgat’ın toplu taşıma araçlarından 132 no’lu ve Özpetek Sitesi başlıklı özel halk otobüsleri neden seferden kaldırıldı?”
*
Okurumuzun şikâyetiyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı gönderdi:
“Yapılan denetimlerde 482-3 (eski hat adı 132) hattında
çalışan araçların güzergâh ihlali yaptığı tespit edilmiş olup gerekli
işlemler yapılmaktadır.