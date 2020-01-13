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Ankara Haberleri: Destek için garson oldu

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Destek için garson oldu

Muhammed Nuri ERDOĞAN/AA
13.01.2020 - 16:42 |Son Güncelleme :

Şarkıcı Çelik Erişçi, bedensel engelli Veysel Celiloğlu'nun destek çağrısını karşılıksız bırakmayarak, kafesinde garsonluk yaptı.

Muhammed Nuri ERDOĞAN/AA

Engelli bireylerin toplumla bir arada olması amacıyla Engelsiz Dünya Cafe'yi açan bedensel engelli Celiloğlu, şarkıcı Çelik Erişçi'den Ankara'daki bir konserinde, mücadelesini duyurması için destek talebinde bulundu. Celiloğlu'nun talebini geri çevirmeyen sanatçı Erişçi de kafeye giderek müşterilere garsonluk hizmeti verdi. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu duyurmak ve Celiloğlu'na destek vermek için bir günlüğüne bu görevi üstlendiğini belirten Çelik, “Topluma hizmet etmek isteyenler bu kafeye gelip etkinlikler yaparak Celiloğlu'na destek olabilir. Kardeşimizin yaşattığı bir fikir var. 'Biz engelli değiliz, topluma katkı veriyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz.' İnsanlar buna destek için buraya gelsin. Benim burada bulunma amacım bu" dedi. Erişçi, şöyle devam etti: "Toplumda yardımcı olunacak koşulların ortadan kalkması lazım. Biz tek tek vakalara koşuyoruz. Toplumsal bir sorunumuz varsa internette yayın yaparak çözülmüyor. Kendimiz katılacağız, bunu toplumsal olarak duyuracağız ki hepimiz beraber bu işi yapacağız. Öyle yaparsak o yardım gerçek amacına ulaşır."

Destek için garson oldu

AMACIM TANITMAK VE YAŞATMAK

İş yeri sahibi Celiloğlu da, faaliyetleriyle önlerindeki engelleri aşmak için mücadele verdiğini söyledi. Erişçi'nin desteğinden ve yanlarında olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Celiloğlu, "Ben kimseden maddi menfaat beklentisi içerisinde değilim. Tek bir amaç güdüyorum, bu engelsiz dünyamızı tanıtmak ve yaşatmak. Biz yaşayalım ki yaşatalım" diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Destek için garson oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde saat 16 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Destek için garson oldu haberi güncellenecektir.

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