Cumali Kınacı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

“Şehir şebeke suyumuz kaynak suyu kalitesinde, bu konuda iddialıyız” diyen Kınacı, şu bilgileri verdi: “AB'nin ve WHO'nun belirlediği kriterlere göre her gün analizler yapılıyor, bu analiz sonuçları da günlük olarak ASKİ'nin web sayfasında yayınlanıyor. Şu anda vatandaş muslukları açarsa, depoları kirli değilse, tesisatlarında bir eskime ya da sızıntı yoksa suyumuz kaynak suyu kalitesinde. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Bu konuda oldukça iddialıyız. Suyun içimi rahat ve damak tadına uygun. Başkentlilerin klor kokusunu hissetmeyeceği biçimde klorlama yapıyoruz. Ara klorlama istasyonları kurduk. Gerekli kalite kontrolünü sürekli olarak yapıyoruz. 8 Mart tarihinden itibaren Kızılırmak'tan su alımını durdurduk. Tamamen barajlarımızda biriken suyu kullanıyoruz. Kısa vadede tekrar Kızılırmak'tan su alma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla su kalitemiz oldukça iyi.”







