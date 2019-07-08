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Ankara Haberleri: Cumali Kınacı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

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Cumali Kınacı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

Hürriyet Haber
08.07.2019 - 15:15Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, son günlerde Başkent'in içme suyunda bakteri olduğuna ilişkin sosyal medya ve basında yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “İçme suyumuzun kalitesi, Türk standartları, Avrupa Birliği standartları ile Dünya Sağlık Örgütü standartlarını çok rahatlıkla sağlıyor” dedi.

Hürriyet Haber

“Şehir şebeke suyumuz kaynak suyu kalitesinde, bu konuda iddialıyız” diyen Kınacı, şu bilgileri verdi: “AB'nin ve WHO'nun belirlediği kriterlere göre her gün analizler yapılıyor, bu analiz sonuçları da günlük olarak ASKİ'nin web sayfasında yayınlanıyor. Şu anda vatandaş muslukları açarsa, depoları kirli değilse, tesisatlarında bir eskime ya da sızıntı yoksa suyumuz kaynak suyu kalitesinde. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Bu konuda oldukça iddialıyız. Suyun içimi rahat ve damak tadına uygun. Başkentlilerin klor kokusunu hissetmeyeceği biçimde klorlama yapıyoruz. Ara klorlama istasyonları kurduk. Gerekli kalite kontrolünü sürekli olarak yapıyoruz. 8 Mart tarihinden itibaren Kızılırmak'tan su alımını durdurduk. Tamamen barajlarımızda biriken suyu kullanıyoruz. Kısa vadede tekrar Kızılırmak'tan su alma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla su kalitemiz oldukça iyi.”

Cumali Kınacı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cumali Kınacı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cumali Kınacı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz haberi güncellenecektir.

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