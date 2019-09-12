Can dostlara zehirli ölüm

Başkent’te zehirli yiyeceklerle yapılan hayvan katliamlarının son adresi İncek oldu. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı’nın yanı başındaki boş arazide çevre sakinleri tarafından yapılan kulübede beslenen altı köpek, kimliği belirsiz kişilerin bölgeye attığı zehirli etlerle katledildi. Hayvanların cansız bedenini yol kenarında gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri, inceleme yaptı. Hayvanseverlerin şikâyetçi olmasının ardından polis tutanak tutarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Çankaya Belediyesi ekipleri de köpeklerin cansız bedenlerini yol kenarından alarak, çevreye saçılan zehirli etleri temizledi.

BU BÖLGEDE SÜREKLİ YAŞANIYOR

Olayın görgü tanıklarından Patiko Derneği üyesi İsmail Erdoğan bölgedeki canlıların beşinci kez zehirli etlerle katledildiğini söyledi. Erdoğan, “Bugünde altı köpek zehirlediler. Köpeklerden birini ben gördüm ama çoktan can vermişti. Birini de yine bir vatandaşımız fark etti ama veterinerde öldü. Bu bölgede sürekli katliam yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

CAYDIRMAK İÇİN HAPİS CEZASI VERİLSİN

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan ise yaşanan hayvan katliamlarının önüne geçmek için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, “Şu anda bu konu da verilen cezalar çok yetersiz. Sokak hayvanına zarar vermek kabahatler kanunu kapsamında cezalandırılıyor. Bu da kapalı alanda sigara içmekle aynı kapsama giriyor. Biz bunun Türkiye Cumhuriyeti yasalarına hapis cezası olarak girmesini istiyoruz. Bunu yapan insanların siciline bu olay işlensin istiyoruz. Böylece caydırıcılığı artacaktır” dedi.

Bölgeye saçılan zehirli etlerin doğal yaşamı da tehdit ettiğinin altını çizen Pehlivan, “Çevreye saçılan zehir zincir halinde devam ediyor. Çevreye atılan zehirli bir maddeyi imha etmek o kadar problemli bir durum ki; çöpe attığınız da ordan başka bir canlı alıp yiyor. Onu yiyen canlının ölüsünü yiyen başka bir canlı da zehirleniyor. Doğaya suya karışsa dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor” diye konuştu.

İlk incelemelerin ardından hayvanların ‘Lannate 90’ isimli tarım ilaçlı etlerle ve zehirli sosislerle katledildiği belirlendi.

