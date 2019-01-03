Çakırlar’da ışık yandı

Hürriyet Ankara, çevre uzunluğu iki kilometreyi bulan ve 10 yolun kesiştiği dev kavşakta sık sık trafik kazası yaşanmasına tepki gösteren semt sakinlerinin ‘sinyalizasyon talebini’, birçok kez gündeme getirmişti. Haberlerin ardından TBMM gündemine de taşınan konuyla ilgili olarak harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2016’da kavşağa bağlantısı olan yollardan dördüne hız kesici kasisler koymuştu. Kavşaktaki trafik akışının daha güvenli hale gelmesi için de geçen ay kavşaktaki sekiz noktaya araç ve yaya geçişleri için trafik ışıkları yerleştirildi.