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Ankara Haberleri: Çakırlar’da ışık yandı

ANKARA HABERLERİ

Çakırlar’da ışık yandı

Sedat CENİKLİ
03.01.2019 - 09:16Son Güncelleme :

Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Ankara’nın en büyük dönel kavşağı Çakırlar Kavşağı’nda yaşanan trafik sorunu, Hürriyet Ankara’nın haberlerinin ardından yapılan sinyalizasyon sistemiyle çözüme kavuştu.

Sedat CENİKLİ

Hürriyet Ankara, çevre uzunluğu iki kilometreyi bulan ve 10 yolun kesiştiği dev kavşakta sık sık trafik kazası yaşanmasına tepki gösteren semt sakinlerinin ‘sinyalizasyon talebini’, birçok kez gündeme getirmişti. Haberlerin ardından TBMM gündemine de taşınan konuyla ilgili olarak harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2016’da kavşağa bağlantısı olan yollardan dördüne hız kesici kasisler koymuştu. Kavşaktaki trafik akışının daha güvenli hale gelmesi için de geçen ay kavşaktaki sekiz noktaya araç ve yaya geçişleri için trafik ışıkları yerleştirildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çakırlar’da ışık yandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ocak 2019 tarihinde saat 09 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çakırlar’da ışık yandı haberi güncellenecektir.

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