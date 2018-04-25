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Ankara Haberleri: Caddenin ortasında büyük tehlike

ANKARA HABERLERİ

Caddenin ortasında büyük tehlike

Hürriyet Haber
25.04.2018 - 14:09Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor. Alacaatlı Mahallesi 3296. Cadde’nin tam ortasındaki rögarın kapaksız olarak bir haftadır bölge beklediğini belirten okurumuz, yaşanan tehlikeye dikkat çekiyor.

Hürriyet Haber

Caddenin ortasında büyük tehlike
KAZILDI ONARILMADI

* Yeni yapılan binaların 700 bin TL’den satıldığı Yukarıbahçelievler Mahallesi 75.Sokak’ta kazılıp yapılmayan kaldırımlar, yaşlıların, engellilerin ve çocukların yürümesine engel oluyor. Çankaya Belediyesi’nden hiçbir yetkili de bu durumu görmüyor.

Caddenin ortasında büyük tehlike
OTOPARK GİRİŞİNE DİREK VE PANO ENGELİ

* Mamak Misket Mahallesi’nde 631. Cadde’de yer alan 5 numaralı apartmanın otopark girişinde elektrik panosu ve aydınlatma direği var. Bina altındaki otoparka giriş ve çıkışlarda büyük tehlike yaratıyor.
Servet KAPLAN

Caddenin ortasında büyük tehlike
YASAĞA RAĞMEN GELİŞİGÜZEL PARK

* Anıtkabir’in karşısında yer alan Anıtpark, Çankaya Belediyesi tarafından yenilendi. Çocuk parkı olmasından dolayı da etrafı delinatörlerle çevrildi, güzel ve güvenli oldu. Ancak vatandaşlar buna rağmen kurallara uymuyor ve araçlarını fotoğraflarda görüldüğü gibi delinatörlerin yanına park yaparak Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin kullanımını daraltıyor. Bu sorunun çözümü için Ankara Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün bölgede bir çalışma yapması gerekiyor.

‘ÜNİVERSİTEMİZ İLE  İLİŞKİSİ YOKTUR’

Hürriyet Ankara Whatsapp Hattı’na ulaşan bir okurumuzun Gazi Üniversitesi Hastanesi kampüsünde yer alan otoparkın paralı hale getirilmesine yönelik yaptığı ve WhatsApp Şehir Hattı’nda yer alan eleştiriye Gazi Üniversitesi Hastanesi, “Otoparkın bulunduğu alanın mülkiyeti üniversitemize ait olmayıp, anılan arazi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisli de değildir. Söz konusu otopark işletmesinin üniversitemiz tüzel kişiliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Etiketler: ŞEHİRHATTI

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Caddenin ortasında büyük tehlike hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Nisan 2018 tarihinde saat 14 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Caddenin ortasında büyük tehlike haberi güncellenecektir.

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