Büyükşehir bayrama hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için birim ve kuruluşlarıyla birlikte hazırlıklarını tamamladı. 4 günlük Kurban Bayramı süresince 11-14 Ağustos 2019) EGO bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından (EGO Otobüsleri, Ankaray, Metro ve Teleferik) ücretsiz olarak yararlanacak. Şehrin Türkiye’ye açılan kapısı AŞTİ’de güvenlik tedbirleri artırılarak, vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat etmeleri sağlanacak.

ZABITADAN GIDA DENETİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artırdığı gıda denetimlerini bayram boyunca da sürdürecek. Son olarak Altındağ İlçe Tarım, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte Ulus Hali’nde bulunan işletmelerde gıda denetimi yapan Zabıta ekipleri, etiket kontrolünden gıda denetimine kadar birçok konuda kontroller gerçekleştirdi. Ekiplerin, et, tavuk ve sakatat reyonlarını inceleyerek, ürün etiketlerinin ve faturalarının tek tek kontrol edildiği denetimlerde, işletmelere ait belgeler de incelendi. ANFA Güvenlik Müdürlüğü de güvenlik personeliyle 7/24 vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda güvenlik önlemlerini sürdürecek.

SATIŞ VE KESİM ALANLARI İLAÇLANDI

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri ise Kurban Bayramı öncesinde şehitlik ve mezarlıkların içinde gerçekleştirdiği temizlik, bakım ve onarım çalışmalarıyla kabristanları hazır hale getirdi. Merkez ve çevre ilçelerde vakumlu yol süpürme araçları, özel tertibatlı yıkama ve atık toplama araçlarıyla tüm cadde, bulvarlar, bariyer ile kent mobilyalarının yıkama ve dezenfekte işlemleri yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri, Başkent genelinde bulunan 2 binin üzerindeki kurban satış alanında ilaçlama çalışması yaptı. Karasinek, sivrisinek ve tüm zararlı haşerelere karşı dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, Kurban Bayramı süresince de 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle 7/24 görev başında olacak.

ASKİ’NİN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 24 SAAT GÖREVDE

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza ekipleri bayram boyunca 24 saat aralıksız görev yapacak. Arife günü ile bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde Abone İşleri, Tahsilat, Sayaç Sökme - Takma, Kartlı Sayaç ve Kaçak Su Müdürlükleri ASKİ Genel Müdürlüğü merkez binasında 08:00-16:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. 25 ilçede bulunan bölge müdürlükleri de bayram boyunca 7/24 kesintisiz çalışacak.

MEZARLIKLARA EK SEFERLER

Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarında, vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ve huzur içinde ziyaret edebilmeleri için 10 Ağustos arife gününden itibaren bayram süresince EGO otobüsleri mezarlıklar içinde ring seferleri düzenleyecek. Çimşit Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için Lale Meydanı’ndan her 30 dakikada bir sefer düzenleyecek olan EGO Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için de Hastane Metro İstasyonu’ndan hareket eden “210 Hastane Metro- Karşıyaka Mezarlığı” hattının sefer sayılarını artırdı. Bu hatta gün boyu 20 dakika arayla yolcu taşınması planlanırken, Ortaköy Mezarlığı’na gitmek isteyenler için de “359 Gökçeyurt-Ortaköy- Kızılcaköy-Mamak- Ulus” hattı hizmet verecek. EGO, kabristan ziyaretlerinde vatandaşların zorlanmaması için ayrıca mezarlık içerisinde gün boyu ring servisleri düzenleyecek.