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Ankara Haberleri: Bitirme projesi derinlere dalacak

ANKARA HABERLERİ

Bitirme projesi derinlere dalacak

Selma KASAP/AA
29.05.2019 - 09:07Son Güncelleme :

Başkent Üniversitesi’nde, derin sularda insanların yerine görev alabilecek yapay zeka teknolojisine dayalı ‘insansız su altı’ robotu geliştirildi.

Selma KASAP/AA

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Yavuz'un danışmanlığında üniversite öğrencileri Mehmet Ustaoğlu, Gizem Paracı ve Onat Ergün tarafından geliştirilen robot, derinlerdeki görüntüleri yüksek çözünürlükle kontrolcü bilgisayarına ileterek operatörlerin suyun altına inmeden gerekli kontrolleri yapabilmesine olanak sağlıyor. Öğrencilerin üniversitenin bitirme proje sergisi için geliştirdiği robotun su altında insan sağlığını tehdit eden koşullardaki ve derinlikteki sularda çalışabilecek teknolojiyle donatıldığını kaydeden Yavuz şu bilgileri verdi:

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ BARINDIRIYOR

“Su altı aracı, tehlikeli durumlarda ve derin sularda insanların yerine görev alabilecek teknolojik donanıma sahip. Bu teknolojisi ile baraj ve köprü gibi mimarilerin onarımı, sağlıklı su yollarının bakımı, tarihi yapıların korunması gibi görevler alabilir. Manuel kontrolün yanı sıra ParsyROV adını verdiğimiz robotumuz, üstün yapay zeka teknolojisini de barındırıyor. Suyun altındaki duvar ve zeminde çatlak veya tanımlayamadığı maddeleri bulan robotumuz, gerekli uyarıları ana bilgisayara iletebiliyor. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan robotik kol ile su altında montaj, göreve özel delme, kesme gibi operasyonları rahatlıkla yerine getirebiliyor.”

MİKRO ROBOT TEKNOLOJİSİ

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise fakültede üretilen aracın mikro robot teknolojisine sahip olmasının en önemli özelliği olduğunu belirterek, böylece derin sularda çok dar kanallar içinden bile görüntü alabildiğini kaydetti. Dengiz, robotun İstanbul'da gerçekleştirilen MATE TOV 2019 Türkiye yarışmasında üçüncülük derecesi aldığını da sözlerine ekledi. 

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