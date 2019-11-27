Bisiklet yolu gelecek 65 bin araç gidecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda Bisiklet Yolu Projesi’nin detaylarını anlattı. Yavaş konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bisikletli ulaşımı çok önemsiyoruz. Güzergâhları belirlemeye çalışırken aynı zamanda bisiklet işletme modelleri üzerinde de yoğun şekilde çalıştık. Topoğrafyaya, kent hareketliliğine, merkezi noktalara, hız limitlerine ve demografik özelliklere dikkat ederek çalıştık. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve bisiklet kullanıcılarıyla düzenli toplantılar yaptık. Sürece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, İngiltere, Hollanda büyükelçilikleri, ABD Dış İşleri Bakanlığı gibi kuruluşların da destekleri oldu. Tüm bu bisiklet yollarımızı yaparken aynı zamanda bisikletin toplu taşımaya entegrasyon sürecini de yürütüyoruz. Bununla ilgili birçok ülke örneğini inceledik Ankara için en uygun modeli en kısa sürede toplu taşıma araçlarına da uygulamayı planlıyoruz. Pilot olarak, metro istasyonlarımızın merdivenlerine bisiklet kanalları yaptık, vagon içlerine bisiklet taşıma aparatları koyduk, bir kısım otobüslerimizi bisiklet taşıyacak hale getirdik, otobüslerimize yolcuların katlanır bisikletleriyle binmelerini serbest hale getirdik.

İLK ETABA 3 AY İÇİNDE BAŞLAYACAĞIZ

Hedefimiz; kentimizde temiz bir havaya katkı sağlamak, kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerini artırarak daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek, ölümcül kazaları azaltmak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak. Bizler teknik projeleri, haritalandırmaları, kavşak dizaynlarını ve inşaatı önemsiyoruz. Ancak bu konunun en önemli parçasının bisikletin, sosyal entegresini sağlayabilmek olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda yakın zamanda kreşlerde, okullarda, üniversitelerde bisikletli ulaşım bilincinin oluşturulabilmesi için faaliyetlerimize başlıyoruz. Bu süreçte bisiklet güzergâhlarımız üzerinde topoğrafyadan kaynaklı elektrikli bisiklet de işletmek istiyoruz. İlk aşamada 400 elektrikli bisiklet almayı planlıyoruz. Bisiklet yolu projemizin ilk etabı olan 53.7 kilometrelik bu projeye 3 ay içinde başlamayı ve inşallah 1 yıl içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz.” Yavaş ayrıca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü ile görüştüklerini ve Çubuk-Pursaklar arasında altyapısı bisiklet yoluna uygun olan 24 kilometrelik alanı da bisiklet yolu planlamasına dahil edeceklerini belirterek “Böylece 1 yıl içerisinde 70-80 kilometrelik bisiklet yolu daha yapmış oluruz” dedi.

HEPSİ AYRILMIŞ VE METROYLA BAĞLANTILI

Bisiklet yolu hatlarını Ankara’nın tüm kesimlerine hitap edecek şekilde planladıklarını anlatan Yavaş, “Bu güzergâhta 8 üniversite, 2 sanayi bölgesi, 20’nin üzerinde kamu kuruluşu, 30’un üzerinde okul, spor kompleksleri, hastaneler ve birçok park mevcut. Güzergâha yürüme mesafesi olarak öngördüğümüz 500 metre uzaklıkta toplam 65 bin araç sahipliği var. Bu bizim için çok önemli, bu araçların artık şehir içine girmemesini sağlamamız gerekiyor. Bu projeyle bunu sağlamak istiyoruz. Güzergâhlarımızı metro istasyonlarına bağladık. Metro istasyonu bağlantısı olmayan bir güzergâhımız mevcut değil. İlerleyen zamanda ikinci etabı da planladığımızda tüm bu bisiklet yollarını birleştirmeyi hedefliyoruz. Bisikletliler için kesintisiz bir ulaşım ağı kuracağız. Bisikletlilerin can güvenliğini çok önemsiyoruz. Bu haritada hız sınırlarına çok dikkat ettik. Hız sınırı yüksek olan güzergâhlardan uzak durduk. Ayrıca yapacağımız bu yolların tamamı korumalı ayrılmış bisiklet yolu.”

KAMPÜSLERİN İÇİNE BİSİKLET İSTASYONU

Başkan Yavaş’ın verdiği bilgilere göre 6 etaplık güzergâhlar ve ayrıntıları şöyle:

ULUS-CEBECİ-BAHÇELİEVLER (6.4 KİLOMETRE): İnşaatına ilk başlanacak güzergâh. Büyükşehir Belediyesi’ni AKM Metro İstasyonu’na, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni DTCF’ye bağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden AKM Metro İstasyonu’na giden hat, daha sonra Çevre Bakanlığı’nın yapmayı planladığı hat ile birleşecek.

ÜNİVERSİTELER-MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ-SÖĞÜTÖZÜ (12.3 KİLOMETRE): Yollar kampüs girişine kadar uzatıldı. Kampüs içlerine de kurulacak bisiklet istasyonlarıyla öğrencilerin hem kampüs içine hem de metro istasyonlarına erişimleri sağlanacak. Şehir hastanelerine de ulaşımın sağlanacağı bu güzergahta bir çok kamu kuruluşunun servislerinin azaltılması da öngörülüyor.

BAĞLICA-ÜMİTKÖY (16.7 KİLOMETRE): En uzun ayrılmış bisiklet yolu olan bu etap Etimesgut Tren Garı’ndan başlayacak. Hikmet Özer Caddesi üzerinden, Bağlıca Bulvarı, Koru Metro İstasyonu ve Ümitköy Metro İstasyonu’nu birbirine bağlayacak. 49 bin 300 genç nüfus, 43 bin 500 öğrenci nüfusunun yer aldığı bu hatla 19 bin 400 aracın şehir içi trafiğe girme oranının azaltılması hedefleniyor.

BATIKENT-İVEDİK-OSTİM (7.8 KİLOMETRE): Batıkent Metro İstasyonu’ndan başlayacak hat 1904. Cadde, Atlantis AVM, Yıldırım Beyazıt Hastanesi güzergahını takip ederek Botanik Metro İstasyonu’na bağlanacak. YERLEŞİK OLARAK 6 bin 200 GENÇ NÜFUS, 5 bin 400 ÖĞRENCİ NÜFUSU VE 167 bin sanayi çalışanı bulunan hatla, 6 bin aracın şehir içi trafiğe girmesini kademeli olarak düşürmesi hedefleniyor.

ERYAMAN 2. ETAP (3.5 KİLOMETRE): Optimum avm, Eryaman 1-2 Metro İstasyonu VE Göksu Parkı arasındaki güzergahın lokasyonunda 8 bin 700 genç nüfus, 7 bin 800 öğrenci nüfusu bulunuyor. Bisiklet yolunun hayata geçirilmesi ile 2 bin 700 aracın şehir içi trafiğe girmesinin azaltılması hedefleniyor.

ERYAMAN 5. ETAP (6.9 KİLOMETRE): Bisiklet yolu, Eryaman 5, Devlet Mahallesi ve Harikalar Diyarı’nda bulunan metro istasyonlarına bağlanarak toplu ulaşıma entegre edilecek. Lokasyonda 22 bin genç nüfus, 19 bin 200 öğrenci nüfusu yer alıyor. Ortalama 5 bin 400 aracın şehir içi trafiğe girmesinin azaltılması hedefleniyor. Hattın toplamda 8 kilometreye çıkarılması da planlanıyor.