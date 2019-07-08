Beynam Ormanı’nda gönüllü temizlik

Beynam Ormanı’ndaki kirliliğe dikkat çekmek isteyen Ankara Kamp Ateşi Topluluğu, Gölbaşı Belediyesi’nin de desteğiyle ‘Doğayla yaşa, doğayı yaşat’ isimli temizlik etkinliği düzenledi. Amaçlarının, ormanların doğasına zarar vermeden kullanılması olduğunu belirten gönüllüler, Beynam’da piknikçilerden kalan, ormana dağılan pet ve cam şişeler, poşetler ile atıkları toplayarak çöp kamyonuna attı. Topluluk üyelerinin çalışmasının ardından, ormandan bir günde bir kamyon çöp çıktı.

DOĞADA SADECE AYAK İZLERİMİZ KALSIN

Beynam Ormanı’ndaki çevre kirliliğinden, Hürriyet Ankara’nın gündeme getirmesinin ardından haberdar olduklarını belirten Kamp Ateşi Topluluğu Başkanı Ahmet Ulus şunları söyledi: “Ormanın kirlendiği ile ilgili haberleri dikkate alarak organize olduk. Kısa sürede etkinliğe çok sayıda gönüllü arkadaşımızı dahil etmeyi başardık. Doğaya çıkın ama dönüşte sizden geriye sadece ayak izleriniz kalsın.” Topluluk yöneticilerinden Ezgi Yılmaz ise, gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmanın önemine dikkat çekti.

ŞEHRİMİZİN AKCİĞERLERİ

Temizlik etkinliğine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ile iş insanı Münür Ballı da katıldı. Ilıkan, “Buralar, şehrimizin akciğerleri. Biz bugün temizliyoruz ama mühim olan kirletmemek. Hep birlikte bu güzelliklere sahip çıkmalı, yok olmasına müsaade etmemeliyiz. Çevreye duyarlılıkları ve etkinliğe destekleri için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu. Etkinlik sonrası gönüllülere yemek ikram eden Münür Ballı da “Beynam Atatürk Ormanı’nı sahipsiz bırakmayacağız” dedi.