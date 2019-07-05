Belko Air: 2023’e kadar devam edeceğiz

12 firma arasında yapılan ihaleye en yüksek teklifi vererek hat için 12 Ağustos 2013’te 10 yıllığına sözleşme imzaladıklarını belirten firma yetkilileri, sözleşmelerinin sona ereceği 2023 yılına kadar faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:



BİLET FİYATLARINI BÜYÜKŞEHİR BELİRLİYOR



“Firmamız, yolcu taşıma hizmeti sektöründe uzun yıllardır çalışan esnafların oluşturduğu bir şirkettir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, 9 araç ile başladığımız bu hizmeti vatandaşların da teveccühü ile artan talepleri karşılamak amacıyla halihazırda 34 araçla devam ettirmekteyiz. Bilet fiyatları sözleşme kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmekte olup, ihale öncesinde yolcu taşıma hizmeti sunan HAVAŞ’ın 17 TL gibi bir ücret ile yaptığı bu faaliyet için 2013 yılında 5 TL ücret alınmaya başlanmış, artan maliyetler sebebiyle halihazırda 11 TL ücret alınmaktadır. Diğer illerdeki havalimanlarında benzer taşıma hizmeti için alınan ücret ise en az 17 TL’dir. Firmamız, bu hatta tek yetkili kuruluş olup sözleşmenin sona ereceği 2023 yılına kadar faaliyetine devam edecektir. İhale ile alınan bu işle ilgili olarak, geçen ay belediyeye ödediğimiz bedel 859 bin TL’dir. Bakanlıktan aldığı yetki ile faaliyetine devam eden HAVAŞ’ın Belediyeye hiçbir bedel ödemediği, bakanlığa ise aylık ödediği bedelin yaklaşık 6 bin TL olduğu nazara alındığında, firmamızın kamuya aktardığı payın büyüklüğü de daha iyi değerlendirilecektir.”