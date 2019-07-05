Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Belko Air: 2023’e kadar devam edeceğiz

Ankara Haberleri: Belko Air: 2023’e kadar devam edeceğiz

ANKARA HABERLERİ

Belko Air: 2023’e kadar devam edeceğiz

Murat YILMAZ
05.07.2019 - 16:14Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın ‘442 EGO Geri mi dönüyor’ haberiyle gündeme getirdiği ‘Büyükşehir Belediyesi’nin Esenboğa Havalimanı ile şehir merkezi arasında EGO otobüslerinin hizmet vermesi’ne yönelik çalışmasıyla ilgili Belko Air’den açıklama geldi.

Murat YILMAZ

12 firma arasında yapılan ihaleye en yüksek teklifi vererek hat için 12 Ağustos 2013’te 10 yıllığına sözleşme imzaladıklarını belirten firma yetkilileri, sözleşmelerinin sona ereceği 2023 yılına kadar faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:

BİLET FİYATLARINI BÜYÜKŞEHİR BELİRLİYOR

“Firmamız, yolcu taşıma hizmeti sektöründe uzun yıllardır çalışan esnafların oluşturduğu bir şirkettir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, 9 araç ile başladığımız bu hizmeti vatandaşların da teveccühü ile artan talepleri karşılamak amacıyla halihazırda 34 araçla devam ettirmekteyiz. Bilet fiyatları sözleşme kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmekte olup, ihale öncesinde yolcu taşıma hizmeti sunan HAVAŞ’ın 17 TL gibi bir ücret ile yaptığı bu faaliyet için 2013 yılında 5 TL ücret alınmaya başlanmış, artan maliyetler sebebiyle halihazırda 11 TL ücret alınmaktadır. Diğer illerdeki havalimanlarında benzer taşıma hizmeti için alınan ücret ise en az 17 TL’dir. Firmamız, bu hatta tek yetkili kuruluş olup sözleşmenin sona ereceği 2023 yılına kadar faaliyetine devam edecektir. İhale ile alınan bu işle ilgili olarak, geçen ay belediyeye ödediğimiz bedel 859 bin TL’dir. Bakanlıktan aldığı yetki ile faaliyetine devam eden HAVAŞ’ın Belediyeye hiçbir bedel ödemediği, bakanlığa ise aylık ödediği bedelin yaklaşık 6 bin TL olduğu nazara alındığında, firmamızın kamuya aktardığı payın büyüklüğü de daha iyi değerlendirilecektir.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Belko Air: 2023’e kadar devam edeceğiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Belko Air: 2023’e kadar devam edeceğiz haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kaptandan sahalara veda

Kaptandan sahalara veda

Kongre temmuz sonunda

Kongre temmuz sonunda

Yıldızlar altında sinema keyfi

Yıldızlar altında sinema keyfi

Parklarda yaz konserleri

Parklarda yaz konserleri

Zıplayarak stres attılar

Zıplayarak stres attılar

Renkli parti

Renkli parti

Yoldan çıktı 14 kişi yaralandı

Yoldan çıktı 14 kişi yaralandı

Bariyere çarpıp köprüden uçtu

Bariyere çarpıp köprüden uçtu

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

06 Temmuz 2019, Cumartesi
  • İmsak
    03:25
  • Güneş
    05:19
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.