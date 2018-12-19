Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Belediyelerin başı dolandırıcılarla dertte

Ankara Haberleri: Belediyelerin başı dolandırıcılarla dertte

ANKARA HABERLERİ

Belediyelerin başı dolandırıcılarla dertte

Murat YILMAZ
19.12.2018 - 16:37Son Güncelleme :

Çankaya, Mamak ve Yenimahalle belediyeleri, son günlerde kendi adlarını kullanarak çeşitli konularda yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı: “Kesinlikle itibar etmeyin bizi ve polisi arayın.”

Murat YILMAZ

Ankara’da son günlerde bazı ilçe belediyelerinin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olayları artış gösterdi. Belediyeler, SMS göndererek ve sosyal medyadan paylaşımda bulunarak vatandaşları uyardı. Yetkililer, “Bu tür taleplere kesinlikle itibar etmesinler, bizi ve polisi arasınlar” dedi. Belediye başkanları, başkan yardımcıları ve danışmanların adını kullanan kötü niyetli kişilerin Afrin, Yemen gibi bölgeler için yapılan yardım kampanyalarını da oyunlarına alet ettiği ortaya çıktı. Son dolandırıcılık olayları; Çankaya, Yenimahalle ve Mamak’ta yaşandı. Belediye adına gelmiş izlenimi veren dolandırıcıların, ilçelerde esnaf esnaf, kapı kapı gezdikleri belirlendi.

ÇANKAYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çankaya’da başkan yardımcılarının adını kullanarak ‘doğu illerindeki okullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım’ talebinde bulunulduğunu tespit eden Çankaya Belediyesi, vatandaşları sosyal medya hesaplarından uyardı. Belediye ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda da bulundu. Benzer olayın yaşandığı bir diğer ilçe olan Yenimahalle’de de Yenimahalle Belediyesi, vatandaşları sosyal medyadan uyararak dikkatli olmalarını istedi. Yenimahalle’deki dolandırıcıların ‘şehit ailelerine yardım topluyoruz, kanser hastaları için yardım topluyoruz’ şeklinde taleplerde bulundukları öğrenildi.

YARDIM KAMPANYALARINI KULLANDILAR

Mamak Belediyesi’nin adını kullanan dolandırıcıların talepleri ise farklı oldu. Belediye yetkilileri, Başkan Mesut Akgül ve belediyenin adını kullanan dolandırıcıların Afrin, Yemen gibi yerler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek istiyormuş gibi davrandıklarını söyledi. Başkan Akgül de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerim gerek belediyemiz adını kullanarak gerekse şahsım adını kullanarak sizlere ulaşan, kimlik bilgilerinizi yada herhangi bir alacak adı altında para isteyen dolandırıcılara itibar etmeyerek gerekli yerlere şikayette bulununuz” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Belediyelerin başı dolandırıcılarla dertte hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Aralık 2018 tarihinde saat 16 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Belediyelerin başı dolandırıcılarla dertte haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Engel Değil Sevgi ve Sanat

Engel Değil Sevgi ve Sanat

Bisiklet hayali gerçekleşti

Bisiklet hayali gerçekleşti  

172 sürücüye lastik cezası

172 sürücüye lastik cezası

Takımlara hasret kaldık

Takımlara hasret kaldık

Yerli malı teknolojiyle tanıştılar

Yerli malı teknolojiyle tanıştılar

Tartıştı çarptı sürükledi

Tartıştı çarptı sürükledi

Baraj havzaları korunacak

Baraj havzaları korunacak

Belediye otoparkı kaldırımı yuttu

Belediye otoparkı kaldırımı yuttu

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.