Belediyelerin başı dolandırıcılarla dertte

Ankara’da son günlerde bazı ilçe belediyelerinin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olayları artış gösterdi. Belediyeler, SMS göndererek ve sosyal medyadan paylaşımda bulunarak vatandaşları uyardı. Yetkililer, “Bu tür taleplere kesinlikle itibar etmesinler, bizi ve polisi arasınlar” dedi. Belediye başkanları, başkan yardımcıları ve danışmanların adını kullanan kötü niyetli kişilerin Afrin, Yemen gibi bölgeler için yapılan yardım kampanyalarını da oyunlarına alet ettiği ortaya çıktı. Son dolandırıcılık olayları; Çankaya, Yenimahalle ve Mamak’ta yaşandı. Belediye adına gelmiş izlenimi veren dolandırıcıların, ilçelerde esnaf esnaf, kapı kapı gezdikleri belirlendi.

ÇANKAYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çankaya’da başkan yardımcılarının adını kullanarak ‘doğu illerindeki okullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım’ talebinde bulunulduğunu tespit eden Çankaya Belediyesi, vatandaşları sosyal medya hesaplarından uyardı. Belediye ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda da bulundu. Benzer olayın yaşandığı bir diğer ilçe olan Yenimahalle’de de Yenimahalle Belediyesi, vatandaşları sosyal medyadan uyararak dikkatli olmalarını istedi. Yenimahalle’deki dolandırıcıların ‘şehit ailelerine yardım topluyoruz, kanser hastaları için yardım topluyoruz’ şeklinde taleplerde bulundukları öğrenildi.

YARDIM KAMPANYALARINI KULLANDILAR

Mamak Belediyesi’nin adını kullanan dolandırıcıların talepleri ise farklı oldu. Belediye yetkilileri, Başkan Mesut Akgül ve belediyenin adını kullanan dolandırıcıların Afrin, Yemen gibi yerler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek istiyormuş gibi davrandıklarını söyledi. Başkan Akgül de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşerilerim gerek belediyemiz adını kullanarak gerekse şahsım adını kullanarak sizlere ulaşan, kimlik bilgilerinizi yada herhangi bir alacak adı altında para isteyen dolandırıcılara itibar etmeyerek gerekli yerlere şikayette bulununuz” dedi.