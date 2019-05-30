Bayram tatilinde mola verin kemer takın

Bayram trafiğinde her zamankinden dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu. Apaydın, şöyle devam etti:



SIK MOLA VERİLMELİ



“Bayramımızı acı olaylar yaşayarak başlatıp, bitirmemek için özellikle uzun yolculuklarda sık sık molalar verilmeli. Bayram yaz aylarına denk geldiği için asfalt erimeleri, yol çalışmaları olabilir. Bu tarz durumlara karşı dikkatli olunmalı. Araçların bakımları yaptırılmalı, gidilecek güzergâhta kör noktalar önceden bakılarak yola çıkılmalı. Şehir içi bayram ziyaretlerinde toplu taşıma kullanılmalı. Direksiyon başında telefon kullanılmamalı. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Trafik kurallarına, uyarı tabelalarına uymalıyız.”