Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Bayram tatilinde mola verin kemer takın

Ankara Haberleri: Bayram tatilinde mola verin kemer takın

ANKARA HABERLERİ

Bayram tatilinde mola verin kemer takın

Hürriyet Haber
30.05.2019 - 09:14Son Güncelleme :

Bu bayram tatilinin 9 gün olması dolasıyla, trafikte oluşacak yoğunluklara dikkat çeken Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Son 2 yıldır Ramazan Bayramı’nda 120’nin üzerinde vatandaşımız öldü.

Hürriyet Haber

Bayram trafiğinde her zamankinden dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu. Apaydın, şöyle devam etti:

SIK MOLA VERİLMELİ

“Bayramımızı acı olaylar yaşayarak başlatıp, bitirmemek için özellikle uzun yolculuklarda sık sık molalar verilmeli. Bayram yaz aylarına denk geldiği için asfalt erimeleri, yol çalışmaları olabilir. Bu tarz durumlara karşı dikkatli olunmalı. Araçların bakımları yaptırılmalı, gidilecek güzergâhta kör noktalar önceden bakılarak yola çıkılmalı. Şehir içi bayram ziyaretlerinde toplu taşıma kullanılmalı. Direksiyon başında telefon kullanılmamalı. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Trafik kurallarına, uyarı tabelalarına uymalıyız.”

Bayram tatilinde mola verin kemer takın

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bayram tatilinde mola verin kemer takın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bayram tatilinde mola verin kemer takın haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

24.00’e kadar açık olacak

24.00’e kadar açık olacak

Vatandaşa organik fide

Vatandaşa organik fide

Halk için çalışanlar başarılı olur

Halk için çalışanlar başarılı olur

Huzurlu bayram için tedbirler alındı

Huzurlu bayram için tedbirler alındı

‘Ben değil biz’ toplantısı

‘Ben değil biz’ toplantısı

Heykel açıklaması

Heykel açıklaması

Araçlara dolu önlemi

Araçlara dolu önlemi

Engelli aileler iftarda buluştu

Engelli aileler iftarda buluştu  

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

30 Mayıs 2019, Perşembe
  • İmsak
    03:26
  • Güneş
    05:16
  • Öğle
    12:51
  • İkindi
    16:47
  • Akşam
    20:16
  • Yatsı
    21:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.