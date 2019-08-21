Başkanlara tavsiye: 'Meydanları Koruyun'

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Ankara’da düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, belediye başkanlarının alt geçit, üst geçit ve viyadüklerle kent merkezlerini tahrip ettiklerine dikkat çekerek belediye başkanlarına, “Şehirlerinizin oluşmuş bölgelerini, caddelerini, sokaklarını, meydanlarını özenle koruyun” tavsiyesinde bulundu. Kaldırımların ortasındaki elektrik direklerinin ve dikilen ağaçların yayaların yürümesini engellediğini vurgulayan Karatepe, Atatürk Bulvarı’nı örnek vererek, “Atatürk Bulvarı’ndaki kaldırımın genişliği bir metre. Bu kaldırımda boydan boya elektrik direği var. Bu vatandaş nereden yürüyecek?” diye konuştu. Karatepe, özetle şunları söyledi:

YERLEŞMİŞ ŞEHRİ TAHRİP EDİYORSUNUZ

“Değerli başkanlarım size çok iş düşüyor. Şehirlerimiz bisiklet sürmeye elverişli değil. Caddelerimiz güvensiz. Şehirlerimizi insanca yaşanır, hareket edebilir, yürüyebilir hale getirmek lazım. Özellikle 100 bin nüfuslu büyükşehirlerimizi düşünün normalde iki büyük caddeden ibaret. Değerli başkanlarım siz bu iki büyük caddenin kesiştiği üç yerde battıçıktı, viyadük yaparsanız şehri zaten boğuyorsunuz, yaşamaz hale getiriyorsunuz. Milyonluk şehirleri anlarım, Ankara gibi şehirlerde zorunludur, bunlar yapılır. Ankara’da da her yerde yapılmaz. Atatürk’ün ismini taşıyan bu bulvara siz aklınıza esen yerde siz viyadük, battıçıktı yapamazsınız. Bu bir tahribattır. Yerleşmiş şehri tahrip ediyorsunuz.

İNSANLARA ‘BURAYA GELME’ DİYORSUNUZ

Değerli başkanlarım şehirlerin oluşmuş bölgelerini düzenleyin, ihya edin, tahrip etmeyin. Oluşmuş yerlere müdahale etmeyin, elinizi üzerinden çekin. ‘Efendim şu köşede trafik sıkışıyor, buradan bilmem ne oluyor’ diye kazdınız mı, eştiniz mi, alt geçit yaptınızmı zaten ‘insanlara buraya gelme’ diyorsunuz. Alt geçit, viyadük, üst geçit yaptığınız her yer güvensiz bir mekana dönüşüyor, kadınlar, çocuklar için riskli alanlara dönüşüyor. Kötü işler yapan insanlar için sığınağa dönüşüyor. Şehir merkezlerini kazarsanız, aklınıza esen yeri eşerseniz, alt geçit, üst geçit, viyadük yaparsanız vatandaştan hareket etmesini beklemeyin.

BATTIÇIKTILARIN HEPSİ İPTAL EDİLMELİ

Şehir adalara bölünüyor bu adalar arasında geçit olmuyor. İzole ediliyor, birinden diğerine geçemiyorsunuz. Sokağa çıkıp yürüdüğünüzde yürüdüğünüz yol devamlılık arz etmiyor. ‘Ne yapabiliriz’ derseniz bir iki küçük önerim olacak. Şehirlerinizin oluşmuş bölgelerini, caddelerini, sokaklarını, meydanlarını özenle koruyun. Şehirlerinizin özellikle büyük caddelerini, bulvarlarını özenle koruyun. Bulvarlar şehirlerin omurgalarıdır, kırarsanız bitti, şehirleriniz sakat olur. Ama bu moda Türkiye’de maalesef yürüyor. Ankara’yı örnek alarak çoğu belediyelerimiz bu yanlışın içine düştü. Ankara’da kot bazı yerlerde kurtarıyor, çevre yolunda kurtarıyor ama şehrin içinde bu battıçıktılar, viyadüklerin hepsi tahribattır. Doğru olan buradaki battıçıktıların hepsinin iptal edilmesidir, kapatılmasıdır.

KALDIRIMLAR YOLLAR DÜZGÜN OLSUN

Atatürk Bulvarı’ndaki kaldırımın genişliği bir metre, Allah aşkına. Bu kaldırımda boydan boya elektrik direği var. Bu vatandaş nereden yürüyecek? Ankara’nın merkezinde Çankaya’da bir metre kaldırım varsa o kaldırımda da boydan boya elektrik direği varsa siz bu insanların yürümesini nasıl isteyeceksiniz? Değerli başkanlarım bir metre eninde kaldırım, yaya yolu yapıyorsunuz bunu da 5 metrede 8 metrede bir eşip ağaç dikiyorsunuz. Bu vatandaş orada nasıl yürüyecek?, soruyorum size. Ankara’daki kaldırımların yüzde 50’si böyle. Yapıyorsunuz bir metre kaldırım deliyorsunuz ortasını. Yürüyor adam 5 metre caddeye iniyor, yürüyor 5 metre caddeye iniyor. Sevgili başkanlarım orada yürünmez. Ağacı dikeceğiniz yere dikin, bırakın orada insanlar yürüsün. Kaldırımlarımız, yollarımız düzgün olsun. Trafikten arındırılmış bölgeleri artırmanız gerekiyor. Özellikle tarihi alanlarda buna dikkat etmek lazım.”

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU TEŞVİK EDİLMELİ

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin de hazır bulunduğu toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuştu. Dünyadaki gelişmeler karşısında yerel yönetimlerin sorumluluğunun arttığını belirten Çavuşoğlu, yaşam kalitesini arttırmak için şehirlerin kalkınmasının yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolu gibi hizmetlerin de teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.