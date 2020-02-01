Barajlara özel plan

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer proje paydaşları, Başkent’e içme ve kullanma suyu sağlayan barajların kullanım ömrünü uzatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda mayıs ayında ilki yapılan ‘Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Barajı Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi’nin 2. Havza Toplantısı Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda gerçekleştirildi. Proje doğrultusunda birbirini besleyen üç baraj için özel hükümler belirleyecek bir koruma planı hazırlanacak. Ankara’da 11 baraj ve gölet bulunduğunu ve yasal zorunluluk olmamasına rağmen yeraltı su kaynaklarını da projeye dahil edeceklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Hedefimiz 2022’ye varmadan Başkent’in su ihtiyacının sağlandığı tüm havzaları korumak” dedi. 2017’de yayınlanan yönetmeliğin Büyükşehir belediyelerine havza koruma planları hazırlamayı zorunlu kıldığını hatırlatan Kınacı vatandaşların görüşlerini dikkate alacaklarının altını çizerek, şunları söyledi:

BÖLGE HALKINI DA DİNLİYORUZ

“2018’de çalışmalara başladık. İlk olarak Çamlıdere ve Gerede’de çalışmaları tamamladık. Çubuk 2 Barajı çalışması sürüyor. Kargalı ve Kesikköprü için de ayrı bir çalışma başlatılacak. Ankara’da 11 baraj ve gölet bulunuyor. Hedefimiz 2022’ye varmadan tüm havzaları korumak. Ankara’ya günde 30 bin metreküp yeraltı suyu da veriyoruz. Zorunlu olmamasına rağmen bunlar için de program yapacağız. Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında havza halkının projeye katılımını önemsiyoruz. ‘Çalışmanın sefasını Ankara merkez sürüyor, cefasını Kızılcahamam çekiyor’ dedirtmemek için en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bölge halkının görüşünü maksimum seviyede çalışma raporlarına yansıtmak istiyoruz.

KURTBOĞAZI’NDA ÖNLEM ALMALIYIZ

Örneğin Kurtboğazı Barajı’nda alg üremesinin önüne geçecek önlemleri bir an önce almalıyız. Kalıcı çözüm için de özel hükümlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Kızılcahamam, Kazan, Çubuk ve Gerede’de havza nüfusu 5 bin kişi civarında. Bölgede ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık yapıldığı için gübre kontrolü önemli. Kurtboğazı Barajı 1967’de yapıldı. Burada şu anda 92 milyon metreküp su rezervi var. Baraj havzasında 19 yerleşim bölgesi bulunuyor. 2019’da bu havzadan 216 milyon metreküp su almışız. Demek ki Ankara’nın 5 aylık suyunu bu havzadan sağlamışız.”

Kınacı, kirletici parametreler açısından bölgede yerüstü sularının 52 noktadan, yeraltı sularının ise 31 noktadan numune alınarak su kalitesinin izlendiğini kaydetti. Kınacı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen soru cevap bölümünde söz alan Kızılcahamam Çeştepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çınar da barajların özellikle balık avcıları ve piknikçiler tarafından kirletildiğini ifade etti.