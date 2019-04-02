31 Mart akşamı seçimin ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen Yavaş, “Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur.Ankara’da huzur kazanmıştır. Nefret dilini uzak tutacağız, hiçbir ayrım yapmadan bu şehri ileriye taşıyacağız. Bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır. Ankaralıların alın teriyle ortaya çıkan bu başarıyı hizmetle yücelteceğiz. Kinimiz, nefretimiz yoktur. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun herkesin belediyesi olacak” mesajını verdi."
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