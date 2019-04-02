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Ankara Haberleri: Bana düşen sözümü tutmak

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Bana düşen sözümü tutmak

Hürriyet Haber
02.04.2019 - 09:05Son Güncelleme :

Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi önündeki kalabalığa seslendi.

Hürriyet Haber

31 Mart akşamı seçimin ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen Yavaş, “Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur.Ankara’da huzur kazanmıştır. Nefret dilini uzak tutacağız, hiçbir ayrım yapmadan bu şehri ileriye taşıyacağız. Bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır. Ankaralıların alın teriyle ortaya çıkan bu başarıyı hizmetle yücelteceğiz. Kinimiz, nefretimiz yoktur. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun herkesin belediyesi olacak” mesajını verdi."

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bana düşen sözümü tutmak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Nisan 2019 tarihinde saat 09 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bana düşen sözümü tutmak haberi güncellenecektir.

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