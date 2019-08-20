Ayaz'dan 100 gün eleştirisi : ‘Aradaki fark ortada’

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Emin Ayaz, eski Başkan Mustafa Tuna’nın son 100 günü ile Mansur Yavaş’ın açıkladığı ilk 100 günü karşılaştırdı. Tuna’nın görevi bırakmadan önce 2019’da 599 milyon TL yatırım yaptığına dikkat çeken Ayaz, Mansur Yavaş’ın ilk 100 gününde bu rakamın 227 milyon TL olduğunu söyledi. Ayaz, “Mustafa Tuna döneminin toplam harcamaya oranı yüzde 38. Mansur Bey’in ki ise yüzde 20, aradaki fark ortada” dedi. CHP ve İYİ Parti’nin bütçe fazlasıyla ilgili ‘136 milyon kâr ettik’ algısı yaptığını savunan ve eleştirilerde bulunan Ayaz şunları söyledi:

4 AYDA BAŞARI GRAFİĞİ ÖLÇÜLEMEZ

“Sayın başkan (Mansur Yavaş) göreve geldiği ilk aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 9.5 milyar TL borcu olduğunu söylemişti. Ağustos ayı meclis toplantısında 8.5 milyar olduğunu söyledi. Yayınlamış olduğu 100 günlük rapora göre de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 4.8 milyar dolar. ASKİ’nin borcu 482 milyon, EGO’nun borcu 3 milyar 125 milyon. Belediyenin bütün bağlı kuruluşlar dahil 8.5 milyar TL borcu var. Dışarıda bu borç, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tek başına borcuymuş gibi algı yapılıyor. Bütçe ve performansı 4 ayda ölçmek mümkün değil. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi başarılı veya başarısız dersek hata yapmış oluruz. 4 ayda hiçbir belediye başkanının başarı grafiği ölçülmez.

EN ÇOK ASFALT YENİMAHALLE’YE

Meclis üyesi arkadaşlarımız Mansur Bey’den kış gelmeden asfalt sıkıntısı olan yollara asfalt atılmasını, kaldırımların da düzeltilmesini istedi. Mansur Bey’in cevabı, ‘Bütün işleri bize bıraktınız’ oldu. Mansur Bey’in ‘Bütün işleri bize bıraktınız’ dediği Büyükşehir Belediyesi, 2015’te 1 milyar 443 milyon TL yatırım yapmış, toplam harcamaya oranı yüzde 34. 2016’da 1 milyar 797 milyon yatırım yapmış, toplam harcamaya oranı yüzde 34. 2017’de 2 milyar 877 milyon TL yatırım yapmış, toplam harcamaya oranı yüzde 45. Büyükşehir, geçen yıl Ankara’ya 3 milyar 55 milyon TL yatırım yapmış toplam harcamaya oranı yüzde 46. Bu rakamlar kesin hesaptaki rakamlar. 2014-2018 arasında Ankara’da atılan asfalt miktarı 28 milyon ton. En çok asfalt atılan ilçe Yenimahalle. İkinci sırada Çankaya var.

TUNA: YÜZDE 38, YAVAŞ: YÜZDE 20

Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlamış olduğu 100 günlük programa göre de toplam harcama 1 milyar 108 milyon TL. 100 günde yapmış oldukları yatırım 227 milyon TL. Toplam harcamaya oranı yüzde 20.50. Mustafa Tuna döneminin son 100 gününe baktığımızda, 2019’un ilk 100 günü için yapılan yatırım 599 milyon TL. Toplam harcamaya oranı yüzde 38. Mansur Bey’in ki ise 227 milyon TL, toplam harcamaya oranı yüzde 20. Aradaki fark ortada. Hazırlanan 100 günlük program kitapçığında ‘bütçe fazlası’ yazıyor. Dışarıda ise farklı algı yapıyorlar. CHP ve İYİ Parti ‘136 milyon kâr ettik’ diyor. Belediyede kâr ettik diye bir şey yok, kâr etmeleri için yıl sonunu beklemeleri lazım.”