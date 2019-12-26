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Ankara Haberleri: Augustus Tapınağı’na ‘Şeffaf Müze’ önerisi

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Augustus Tapınağı’na ‘Şeffaf Müze’ önerisi

Murat YILMAZ
26.12.2019 - 09:16 |Son Güncelleme :

Ulus ve Ankara’nın kültürel mirasına ilişkin araştırmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Hacı Bayram Camii yanındaki Augustus Tapınağı’nın Roma’daki Ara Pacis Sunağı gibi şeffaf bir müze içerisine alınmasını önerdi ve “Augustus Tapınağı’nı kapalı bir mekânın içine alırsak muhafaza etmiş oluruz” dedi.

Murat YILMAZ

Hacıbayram Camii ve Augustus Tapınağı çevresi ile ilgili araştırmalar yapan ve kitaplar yazan, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tunçer’den Roma dönemine ait iki bin yıllık Augustus Tapınağı için dikkat çeken bir öneri geldi. Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru olan Augustus anısına yapılan Ara Pacis Sunağı’nın Roma’da şeffaf bir müze içine alınmasını örnek gösteren Prof. Tunçer, aynı uygulamanın Ulus Hacı Bayram Camii’nin yanındaki Augustus Tapınağı için de yapılabileceğini kaydetti. Augustus Tapınağı’nda dış etkenler nedeniyle dökülmeler yaşandığına dikkat çeken Tunçer şunları söyledi:

Augustus Tapınağı’na ‘Şeffaf Müze’ önerisi

KISA ZAMANDA DÖKÜLEREK KAYBOLACAK

“Augustus Tapınağı ve yazıt açıkta durursa doğrudan yağmur, kar, çamur, nem, rüzgâr, don gibi dış etkenlerden etkilenecek ve kısa zamanda dökülecek ve kaybolacak. Fıskiyeli havuz ve dış etkenler nedeniyle zaten dökülmeler başladı. Havuzun fıskiyesini bizzat (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Mansur Yavaş’a söyledim, kapatıldı ancak tamamen kaldırılması gerekiyor. İmparator Augustus’un sunağı Ara Pacis, Roma’da müzenin hemen karşısında bir mekânda keşfedilmiş, açıkta kalmasın diye bir şeffaf müzenin içine alınmış. İçeriye girerken de epey bir para ödüyorsunuz. Hem müze, hem koruma hizmeti veriyorlar. Restorasyon ve bakım da yapmışlar, hem de para kazanılıyor. Ben gittim müzeyi gördüm. Maketleri yapılmış içeride, tarihçesi, üzerindeki süslemeler, dekorasyon anlatılıyor. Heykeller var onlar da anlatılıyor.

Augustus Tapınağı’na ‘Şeffaf Müze’ önerisi

MÜZE OLURSA GELİR DE ELDE EDİLEBİLİR

Biz de Augustus Tapınağı’nı böyle kapalı bir mekânın içine alırsak muhafaza etmiş oluruz. ‘Korunamayan Kültürel Miras’ adlı yeni kitabımda da bu konuya yer verdim. Tabi yapı Hacı Bayram Camii ile bir bütün, bu müze yapılırken Hacı Bayram’a zarar vermeden yapılmalı. Zaten arkasına denk geliyor. Bu iyi bir projeyle çözülebilir. Hatta bunun için uluslararası bir mimari proje yarışması da yapılabilir. Çok da ilgi uyandırır, özellikle İtalyanlar buna çok ilgi gösterir. Müze olduğunda, gelir elde edilebilir. Burası UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi gereken bir yer. Şu anda ön listede. Esas listeye alındığı zaman kültürel turizm açısından, tarihi turizm açısından çok daha önemli bir noktaya gelecektir. Ankara’ya gelenler zaten gelip görüyorlar. Dünyadan da özellikle bu müzeyi görmek için gelenler olacaktır.”

Augustus Tapınağı’na ‘Şeffaf Müze’ önerisi

ANKARA, ROMA İLE KARDEŞ ŞEHİR OLMALI

Ankara’nın İtalya’nın başkenti Roma ile kardeş şehir olması yönünde adımlar atıldığına da vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Tunçer, “Ankara’nın Roma ve Bizans dönemi o kadar değerli ve önemli ki. Roma’da olmayan eserler bile bizde var. Augustus Tapınağı’nın üzerindeki yazıt mesela. Roma’daki kaybolmuş bizimki son on yıla kadar sağlam duruyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani görüşmesinde konu gündeme gelmiş gerekli ilk adımlar atılmıştı. Ankara’nın Roma’yla kardeş şehir olması lazım” dedi.

Augustus Tapınağı’na ‘Şeffaf Müze’ önerisi

Ara Pacis Müzesi’nde çocuklar için 11 Euro yetişkinler için 13 Euro giriş ücreti alınıyor.

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