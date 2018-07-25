Aslan payı renda köşkü’ne

Bu miktarın ise 16 milyon 694 bin 707 TL’si harcandı. Bu yıl en çok katkı payı tahsis edilen taşınmaz kültür varlığı ise 5 milyon 452 bin 969 TL ile Türk Kızılayı’na ait Renda Köşkü’nün restorasyon uygulama işi oldu. Renda Köşkü’nün restorasyonu, 2006 yılından bugüne kadar en çok katkı payı tahsis edilen proje olarak da öne çıktı. 2018’de 20 bin 785 TL ile en az katkı payı tahsis edilen proje ise Ayaş Şeyh Muhittin Mahallesi Akpınar Sokak’taki restorasyon projesi olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ SIRADA PERİBACALARI VAR

2018’de en çok katkı payı tahsis edilen bir diğer proje ise Kızılcahamam’daki ‘Abacı Peribacaları Jeositi Rekreasyon ve Peyzaj İnşaatı’ işi oldu. Abacı Peribacaları’na 5 milyon 232 bin 331 TL katkı payı harcandı. Altındağ Belediyesi’nin Hamamarkası yakınlarındaki Sakarya Mahallesi’ndeki kamulaştırma işlemleri ve hazırlatılan mimari proje kapsamında yapılacak uygulama çalışmalarına da toplamda 8 milyon 426 bin 151 TL katkı payı verildi.

KALECİK’TE 3 RESTORASYONA 8 MİLYON TL

ÖTE yandan Kalecik’teki Şükrü Ağa Konağı, Aksoylar Konağı ve Askerlik Şubesi Binası restorasyonuna 2016’da 2 milyon TL, 2017’de 4 milyon 639 bin 745 TL, 2018’de ise 2 milyon 33 bin 686 TL olmak üzere toplamda 8 milyon 673 bin 431 TL katkı payı tahsis edilmesi dikkat çekti.

EN BÜYÜK PAY BELEDİYELERE

ANKARA Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) 2018’de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Ödenekleri içinden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 8 milyon 264 bin 991, YİKOB’a 8 milyon 339 bin 674, belediyelere 18 milyon 332 bin 374 TL tahsis edildi.

TAHSİS MİKTARI HER YIL ARTTI

ANKARA Valiliği YİKOB’un tahsis ve harcama cetvellerine göre taşınmaz kültür varlıklarına 2018’de 29 milyon 211 bin 498 TL katkı payı tahsis edildi, 16 milyon 694 bin 707 TL’si harcandı. 2017’de ise 22 milyon 326 bin 791 TL tahsis edilirken bunun 15 milyon 975 bin 160 TL’si harcandı. 2016’da tahsis edilen miktar 14 milyon 398 bin 33 TL olurken, bu rakamın 12 milyon 811 bin 124 TL’si harcamaya gitti. 2015’te de 27 milyon 386 bin 128 TL tahsis edildi, 24 milyon 888 bin 975 TL harcandı.