ASKİ’den piknikçilere: Arkanızda bırakmayın

Çalışma kapsamında plastik, cam şişe, sigara izmariti, bebek bezi, misina, yemek ve hayvan atığı başta olmak üzere 1 tona yakın çöp toplandı. ASKİ yetkilileri, Başkent’e su sağlayan baraj çevrelerinin, Başkentliler tarafından dinlenmek ve temiz havada piknik yapmak amacıyla sıklıkla tercih edildiğine ancak geride bırakılan çöp ve atıkların baraj gölünün su kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Kamp ve piknik yapanlar ile balık avlayanlar tarafından bırakılan çöplerin, yağışlarla birlikte yükselen göl sularının altında kaldığını vurgulayan yetkililer, “Biz kurum olarak barajlarımızdaki suyun kalitesini korurken, özellikle piknikçilerin de çöplerini doğaya bırakmamalarını ve çevreyi kirletmemelerini istiyoruz” uyarısını yaptı.

ANKARA’NIN JEOLOJİK ENVANTERİ ÇIKARILACAK

Jeoloji Mühendisleri Odası Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu üyeleri ile ‘Ankara’nın Jeopark Potansiyeli’ konulu toplantıda bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, toplantıda Başkent’teki jeolojik miras niteliğindeki tabiat varlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığını kaydetti. Oda ile birlikte çalışacaklarını belirten Ödemiş, “İlgili tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ilçe belediyeleri ile de koordinasyon sağlayarak, Ankara’nın jeolojik miras niteliğindeki öğelerinin tespiti amacıyla envanter çıkaracağız” dedi.

BAKIM DEĞİL PARÇA SORUNU VAR

Öte Yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şikayetlerin artması üzerine metro istasyonlarındaki çalışmayan yürüyen merdivenlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Şu andaki sorun, bakım eksikliğinden kaynaklanmayıp önceki dönemde yapılan sözleşme çerçevesinde yedek parça temininin güçlüğü sorunudur. 28 Ağustos’ta yapılan yeni ihale sonrası yedek parçaların bir kısmı takılmaya başlanmış olup, 15 Ekim’den itibaren de metro istasyonlarındaki çalışmayan yürüyen merdivenlerin arızaları giderilecektir” denildi.