ASKİ: Arıtma cihazı satmaya çalışanlarsuyu kötülüyor

ASKİ’den yapılan açıklamada, şebeke suyunun yönetmelik değerlerine uygun, içilebilir nitelik ve kalitede olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde Ankara şebeke suyunun sağlıksız olduğuna dair paylaşımlar yapılmakta, bu paylaşımları yapan kişilerin de arıtma cihazı satmaya çalışan kişi yada firmaların olduğu tespit edilmektedir. Ankara şebeke suyu, Avrupa’nın en büyük su arıtma tesislerinden biri olan İvedik Su Arıtma Tesisleri’nde, barajlardan gelen suyun modern arıtma teknolojilerinden konvansiyonel arıtma metotları kullanılarak arıtılması ile Ankara halkına sunulmaktadır. Arıtılmış su, Sağlık Bakanlığı’nın İnsan Tüketimi İçin Sular Yönetmeliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün Standartları AB ve TS 266 Türk Standartlarına uygundur. ASKİ, halkımızın ihtiyacı olan sağlıklı ve yeterli içme-kullanma suyunu temin etmek için çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir.

İÇİLEBİLİR OLDUĞU GARANTİSİ VERİYORUZ

Su kalitesini iyileştirme çalışmalarımız, barajlarda alg kontrolüyle başlamakta, arıtma tesislerinde uygulanan arıtma prosesleri ve şebekede yapılan kontrollerle devam etmektedir. Her gün arıtma tesislerine gelen ham su ve içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak şebekeye verilen su, Sağlık Bakanlığı denetimleri haricinde ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarları’nda kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Genel Müdürlüğümüz, Ankara’nın çeşitli semtlerinde belirlenen noktalardan alınan şebeke suyu numunelerini analiz etmekte, Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Değerleri’ne uygun olduğu ve suyun içilebilir nitelik ve kalitede olduğunun garantisini vermektedir. Günlük olarak yapılan deney sonuçları www.aski.gov.tr web adresimizde yayınlanmaktadır. Bunların dışında abonelerden gelen talepler doğrultusunda da numune alınmakta ve deneyleri yapılarak sonuçları ilgililere bildirilmektedir.”