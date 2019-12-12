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Ankara Haberleri: ASKİ: Arıtma cihazı satmaya çalışanlarsuyu kötülüyor

ANKARA HABERLERİ

ASKİ: Arıtma cihazı satmaya çalışanlarsuyu kötülüyor

Murat YILMAZ
12.12.2019 - 09:19 |Son Güncelleme :

Ankara’da son günlerde şebeke suyunun sağlıksız olduğuna dair paylaşımlar yapıldığına dikkat çeken Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), paylaşımları yapan kişilerin arıtma cihazı satmaya çalışan kişi yada firmalar olduğunu duyurdu.

Murat YILMAZ

ASKİ’den yapılan açıklamada, şebeke suyunun yönetmelik değerlerine uygun, içilebilir nitelik ve kalitede olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde Ankara şebeke suyunun sağlıksız olduğuna dair paylaşımlar yapılmakta, bu paylaşımları yapan kişilerin de arıtma cihazı satmaya çalışan kişi yada firmaların olduğu tespit edilmektedir. Ankara şebeke suyu, Avrupa’nın en büyük su arıtma tesislerinden biri olan İvedik Su Arıtma Tesisleri’nde, barajlardan gelen suyun modern arıtma teknolojilerinden konvansiyonel arıtma metotları kullanılarak arıtılması ile Ankara halkına sunulmaktadır. Arıtılmış su, Sağlık Bakanlığı’nın İnsan Tüketimi İçin Sular Yönetmeliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün Standartları AB ve TS 266 Türk Standartlarına uygundur. ASKİ, halkımızın ihtiyacı olan sağlıklı ve yeterli içme-kullanma suyunu temin etmek için çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir.

İÇİLEBİLİR OLDUĞU GARANTİSİ VERİYORUZ

Su kalitesini iyileştirme çalışmalarımız, barajlarda alg kontrolüyle başlamakta, arıtma tesislerinde uygulanan arıtma prosesleri ve şebekede yapılan kontrollerle devam etmektedir. Her gün arıtma tesislerine gelen ham su ve içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak şebekeye verilen su, Sağlık Bakanlığı denetimleri haricinde ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarları’nda kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Genel Müdürlüğümüz, Ankara’nın çeşitli semtlerinde belirlenen noktalardan alınan şebeke suyu numunelerini analiz etmekte, Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Değerleri’ne uygun olduğu ve suyun içilebilir nitelik ve kalitede olduğunun garantisini vermektedir. Günlük olarak yapılan deney sonuçları www.aski.gov.tr web adresimizde yayınlanmaktadır. Bunların dışında abonelerden gelen talepler doğrultusunda da numune alınmakta ve deneyleri yapılarak sonuçları ilgililere bildirilmektedir.” 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ: Arıtma cihazı satmaya çalışanlarsuyu kötülüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ: Arıtma cihazı satmaya çalışanlarsuyu kötülüyor haberi güncellenecektir.

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