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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Asılı kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ekim 2019 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Asılı kaldı haberi güncellenecektir.