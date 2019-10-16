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Ankara Haberleri: Asılı kaldı

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Asılı kaldı

İHA
16.10.2019 - 09:15Son Güncelleme :

Etimesgut Eryaman Mahallesi Amasya Beyannamesi Caddesi’nde bulunan Ayış Sitesi’nin otoparkındaki 06 BPG 050 plakalı otomobil, iddiaya göre çocukların oynaması sonucu freni boşalarak geri geri gitti.

İHA

Otomobil, duvarda asılı kalarak durdu. Otomobilin asılı kaldığını gören vatandaşlar, altına kalas dayayarak düşmesini engelledi. Araç asılı kaldığı yerden, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Asılı kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ekim 2019 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Asılı kaldı haberi güncellenecektir.

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