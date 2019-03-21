Ankara’ya en başarılı arkadaşımızı aday gösterdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN GURUR SEMBOLLERİNDEN BİRİ

“Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark sadece başkentimizin değil tüm Türkiye’nin gurur sembollerinden biridir. Çocuklar ve yetişkinler için her biri ayrı ayrı tasarlanmış bin 217 oyuncağın bulunduğu Ankapark ayrıca 120 metre yüksekliğe ulaşabilen dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yapıyor. Binlerce araçlık otoparkı, 5 kilometre uzunluğundaki raylı sistemleri, elektrik ihtiyacının belli bir kısmını karşılayan 10 megavatlık güneş enerjisi sitemiyle Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Ankapark’tan Ankara Büyükşehir Belediyemiz kira geliri ve diğer kalemlerde yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecektir.

BELEDİYEYE YILLIK 50 MİLYON TL KAZANÇ

İl dışından gelecek ziyaretçiler ve turistlerle birlikte Ankapark’ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Ankara’nın marka değerini daha da artıracağına inandığım bu önemli eserin tüm kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Havaların biraz daha ısınmasıyla beraber Ankapark’ın dolup taşacağına inanıyorum. Bu önemli projenin hayata geçmesinde katkısı olan başta Melih Gökçek kardeşim ve ondan sonra diğer görevliler mimarıyla mühendisiyle hep birlikte katkısı, emeği bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

SANDIKLARI PATLATMANIZI İSTİYORUZ

Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp da ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır. Bunun da en yakın şahidi Ankara’dır. Onca provokasyona rağmen Ankaralı kardeşliğinden taviz vermedi. İnşallah Ankaralı kardeşlerim birliğine, beraberliğine, kardeşliğine böyle güçlü bir şekilde sahip çıktıkça önümüzü kesebilecek hiçbir güç yoktur. İşte bunun için sizlerden 31 Mart’ta sandıklara koşmanızı bekliyoruz. Sizlerden bunun için 31 Mart’ta sandıkları patlatmanızı özellikle istiyoruz.

ANKARA’YI RASTGELE ELLERE TESLİM EDEMEYİZ

Ankara’yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 5 dönem Kayseri’yi idare etmek başka bir şey, bir ilçeyi idare etmek başka bir şey. İki dönem burada seçim kaybeden birisiyle Mehmet Bey mukayese edilir mi? İstiyoruz ki Ankara emin ellerde devam inşallah desin. Ankaramıza dev eserler üretiyoruz. Son 25 senede, son 17 yılda bu şehre yatırımlarımızla, eserlerimizle damgamızı vurduk. CHP’nin ve onun zihniyetindeki yandaş meslek odalarının engellemesine rağmen başkentimiz Türkiye’ye yakışır bir konuma taşıdık.

ÖZHASEKİ KARDEŞİME SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalbidir. Ankara, 15 Temmuz demokrasi destanının karargâhıdır. Ankara karanlık işlere bulaşmış ellere teslim edilmeyecek kadar mühim bir şehirdir. Biz de bu anlayışla Ankara’ya en tecrübeli, en başarılı, geçmişi iftiharla dolu arkadaşımızı aday olarak gösterdik. Mehmet Özhaseki’yi siz zaten çok yakından tanıyorsunuz. Bu ülkeye yaptığı hizmetleri biliyorsunuz. Mehmet Özhaseki kardeşim Ankara’ya heybesi projelerle dolu olarak geliyor. Şimdi burada yapılacak işlerimiz var. 2023’e Ankara’mızı hazırlamamız gerekiyor. Özhaseki Ankara’yı ulaşımıyla, yeni metro hatlarıyla, millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle çocuk köyleriyle, müzeleriyle 21’inci yüzyıl şehri yapmak için geliyor. Bunun için sizlerden Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki kardeşime sahip çıkmanızı istiyorum.”

5 SENE SONRA ANKARA BİR BAŞKA KENT OLACAK

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: “Bu şehrin sanayisini ticaretini kalkındırmak, turizminde atak yapmak, insanlara iş alanları açacak tesisleri ortaya koymak gerekiyor. Onlardan birisi de burası. Önce bu tesise emek veren Melih Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Kendi dönemine ait zaman dilimi içerisinde Mustafa Tuna başkanımız da elinden gelen gayreti gösterdi. Şimdi sıra bu fakir kardeşinizde. Göreve hazırız, dersimize çalıştık, neler yapacağımızı hazırladık. Sizler de uygun görürseniz 31 Mart’tan itibaren hizmet seferberliği aynen devam edecek. 5 sene sonra Ankara bir başka kent olacak.”

DÜNYANIN EN UCUZA MAL EDİLEN PARKI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: “Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark için 1 milyar 350 milyon TL harcadı. O günkü rayiçle 400 milyon dolar civarında, bugünkü rayiçle 250 milyon dolar civarında bir rakama mâl oldu. Dünyadaki emsal tema parklarla mukayese edildiğinde, Fransa Disneyland 5 milyar dolar, Disneyland Şanghay 3.7 milyar dolar, Disneyland Hong Kong 7 milyar dolar 124 hektar ki buradan küçük. İstanbul Vialand da buradaki oyuncakların sadece 20’de 1’i var, 650 milyon lira maliyeti var. Yani bizim parkımız dünyanın en büyük ve en ucuza mal edilen parkı.”

ANKARAMIZIN TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Bu önemli yatırımın Ankara’mızın turizmine, ticaretine ve ekonomisine önemli katkılar getireceğine inanıyorum derken, Ankara Valisi Vasip Şahin de, “Ankara gerçekten bir markaya, bir değere kavuşuyor. Ankara bundan sonra daha güzelleriyle, daha büyük hizmetlerle karşılaşacak. Bu eser Ankara’mızın turizmine, tanınırlığına çok büyük katkılarda bulunacak” diye konuştu. Tema parkın 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydeden Wonderland Euroasia Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Barın da “Ankara’nın en büyük turizm elçiliğinin sağlanması ve bu alanda uluslararası sorumluluğu yerine getirmesi açısından ismi de yabancı misafirlerimize de uygunluk göstermesi için Wonderland Euroasia olarak değiştirdik” bilgisini verdi.