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Ankara Haberleri: Ankara’nın Uludağ’ı

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Ankara’nın Uludağ’ı

Ömer ÇETİN-Hülya KEKLİK-Cem GEÇİM/İHA
13.01.2020 - 09:10 |Son Güncelleme :

Beyaz örtüye bürünen Elmadağ, Ankaralıların akınına uğradı. Hafta sonunu fırsat bilen her yaştan vatandaş, kayak merkezinde karın tadını çıkardı. Kimisi kızakla kayarken, kimi de kar üstünde ata binmeyi tercih etti. Bir vatandaş, “Bizim Uludağ’ımız da burası” dedi.

Ömer ÇETİN-Hülya KEKLİK-Cem GEÇİM/İHA

Ankara'nın kış turizm merkezi Elmadağ Kayak Merkezi sezonu açtı. Çok sayıda Ankaralı, hafta sonunu değerlendirmek için kente 20 kilometre uzaklıkta olan Elmadağ Kayak Merkezi'ne akın etti. 7'den 70'e birçok kişinin gittiği kayak merkezinde renkli anlar yaşandı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Başkentliler, kayak yaparak ve ata binerek hafta sonunu eğlenceli bir şekilde değerlendirdi. Eğlencenin yanı sıra mangal da yapan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli saatler geçirdi. Karda kızakla kayma deneyimini ilk kez yaşayan vatandaşlar için ise kazalar kaçınılmaz oldu. Merkezdeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Ankara’nın Uludağ’ı

KARDA MANGAL KEYFİ

Torunlarıyla birlikte kayak merkezinin yolunu tutan Nimet Ceylan, "Kızak kayıyoruz, mangal yakacağız. Eğleniyoruz, çok güzel burası. Çocuklarla birlikte olmak çok güzel. Torunlarımla birlikte kaymak çok eğlenceli. Bizim Uludağ'ımız da burası. Devamlı geliriz buraya" dedi. İlk kez kayak merkezine geldiğini belirten Cevriye Emirdoğan ise, "İlk kez geliyorum. Çocukların tatilini değerlendirelim istedik. Burayı çok güzel buldum" diye konuştu.

Ankara’nın Uludağ’ı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’nın Uludağ’ı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’nın Uludağ’ı haberi güncellenecektir.

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