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Ankara Haberleri: Ankaralı’nın önceliği işsizlik ve ekonomi

ANKARA HABERLERİ

Ankaralı’nın önceliği işsizlik ve ekonomi

Hürriyet Haber
04.03.2019 - 08:58Son Güncelleme :

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara’nın sorunları ve Ankaralı’nın önceliklerine yönelik anket yaptırdığını açıkladı.

Hürriyet Haber

Yavaş, “Ankaralı’nın önceliğinde işsizlik ve ekonomi çıktı. Projelerimizi yapacağız, önceliğimiz Ankaralı’yı nasıl mutlu edeceğimiz olacaktır” dedi. Dün Keçiören’de seçim çalışmalarına katılan Yavaş, şöyle konuştu:

VATANDAŞ BİRİMİZDEN BİRİNİ SEÇER

“Ayın birinden itibaren sizin asfaltınızı, parkınızı kim daha iyi yapacak, musluktan içilebilir suyu kim daha iyi akıtacak bunların yarışması var, o kişiyi seçeceksiniz. Çıkarsınız projelerinizi anlatırsınız, vatandaş da birimizden birini seçer. 31 Mart’ta bir seçim yapılacak. Kim daha iyi hizmet verecek. Bunu seçeceğiz. Ben 2014’te aday olduğumda devletin istikbalinin söz konusu olduğu söyleniyordu. Hiçbir şey olmadı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden belediye başkanları seçildi. Bu seçimde de beka mücadelesi veriyorlar. Her yerde şunu söylüyorum; devletimizin bekası söz konusu olsa, ben başta olmak üzere buradaki herkes birlik olup, devletimizin arkasında oluruz.‘İNSAN UTANIR BUNLARI SÖYLERKEN’

17 yıldır söyleyecek bir şeyleri kalmadığı için milleti korkutup duruyorlar. İnsanları korkutmanıza gerek yok. Biz herkese eşit hizmet vereceğiz. Kimseyi ötekileştirmek istemiyoruz. Bunları yapan belediye başkanlarımız var. Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Bey. İnsanların arasında geziyor. O da Ak Parti’den aldı belediyeyi. Bir tane işçi çıkarttı mı? Onların dediği gibi belediyeden bir tane örgütten adam mı yakalandı? İnsan utanır bunları söylerken. Ankara’nın sorunlarına yönelik bir anket yaptırdık. Birincisi ulaşım, ikincisi su, üçüncüsü trafik sıkışlığı çıktı. Ama Ankaralının önceliğinde işsizlik ve ekonomi çıktı. 17 yıldır aynı hükümet ve aynı parti var. Şu Keçiören’in ulaşım sorununu çözdünüz mü? Torbalar dolusu oy verdi Keçiören size.”

BIRAKIN YIKILMAYI GÜZELLEŞTİRECEĞİZ

Önceki gün AŞTİ’de bulunan seyahat acentelerini gezen Yavaş, AŞTİ yönetimi ile bir araya geldi. Mansur Yavaş, ‘AŞTİ yıkılacak mı?’ sorusuna “Yıkılmayacak. Bırakın yıkılmayı güzelleştireceğiz” yanıtını verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaralı’nın önceliği işsizlik ve ekonomi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Mart 2019 tarihinde saat 08 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaralı’nın önceliği işsizlik ve ekonomi haberi güncellenecektir.

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