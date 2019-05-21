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Ankara Haberleri: Ankaralı 22 şirket ilk 100’e girdi

ANKARA HABERLERİ

Ankaralı 22 şirket ilk 100’e girdi

AA
21.05.2019 - 09:13Son Güncelleme :

‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’ listesine giren 22 Ankaralı şirketi kutlayan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Ankara sadece siyasetin değil, ekonominin de Başkenti” dedi.

AA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ‘Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’ listesine giren 22 Ankaralı şirketi kutlayarak, "Ankara'nın sadece siyasetin değil, ekonominin de Başkenti olduğunu bir kez daha gördük" dedi. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen listede 22 Ankaralı şirketin yer almasından büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade etti.

İKİNCİ SIRADA

Ankara'nın, İstanbul'un ardından listede ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Baran, ticareti, büyümeyi, ihracatı ve istihdamı sürdüren listedeki şirketlerin Türkiye'nin başarılı girişimciliğinin, yılmadan çalışması ve üretmesinin ispatı olduğunu kaydetti.
Listenin, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında açıklanmasının önemine işaret eden Baran, "Kurtuluş Savaşı'nın artık ekonomik alanda verildiğini söylemiştik. Hızlı büyüyerek bizi gururlandıran şirketlerimiz, ekonomik alandaki Kurtuluş Savaşı'nın 1919 ruhuyla sürdürüldüğünü gösterdi" dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaralı 22 şirket ilk 100’e girdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaralı 22 şirket ilk 100’e girdi haberi güncellenecektir.

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