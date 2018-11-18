Ankara’nın köklü bir müzik geçmişine sahip olmasına rağmen sadece oyun havasıyla anılmasının üzücü olduğunu belirten sanatçı-akademisyen Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, “Ankara’da müzik denilince akıllara artık sadece oyun havası geliyor. Ankara’da müzik oyun havasından ibaret değil” dedi. Müzik kültürünün gelişmesi için belediyelere büyük görev düştüğünü vurgulayan Türkmenoğlu şöyle konuştu:

ANKARA’NIN MÜZİĞİNE ZARAR VERİYOR

“Günümüzde popülerliğin etkisiyle Ankara’da müzik denilince akıllara artık sadece oyun havası geliyor. Bu çok üzücü bir durum. Farklı müzik tarzları ve eserler de var. Popüler müzik bütün tarzları etkiliyor. Mesela Erik Dalı türküsü Ankara değil Burdur türküsü, insanlar oyun havası ritmiyle duyduğu için Ankara türküsü zannediyor. Bu durum Ankara’nın müziğine çok zarar veriyor.”

ANKARA’NIN MÜZİK HAZİNESİ KİTAP OLDU

Türkmenoğlu aynı zamanda Ankara Valiliği, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkısıyla ‘Anadolu’nun sırlı sesi, müziğiyle Ankara’ kitabını da çıkardıklarını söyledi.