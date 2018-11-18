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Ankara Haberleri: Ankara’da müzik oyun havasından ibaret değil

ANKARA HABERLERİ

Ankara’da müzik oyun havasından ibaret değil

Murat YILMAZ
18.11.2018 - 18:31Son Güncelleme :

Sanatçı-akademisyen Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, “Ankara’da müzik oyun havasından ibaret değil” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara’nın köklü bir müzik geçmişine sahip olmasına rağmen sadece oyun havasıyla anılmasının üzücü olduğunu belirten sanatçı-akademisyen Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, “Ankara’da müzik denilince akıllara artık sadece oyun havası geliyor. Ankara’da müzik oyun havasından ibaret değil” dedi. Müzik kültürünün gelişmesi için belediyelere büyük görev düştüğünü vurgulayan Türkmenoğlu şöyle konuştu:

ANKARA’NIN MÜZİĞİNE ZARAR VERİYOR

“Günümüzde popülerliğin etkisiyle Ankara’da müzik denilince akıllara artık sadece oyun havası geliyor. Bu çok üzücü bir durum. Farklı müzik tarzları ve eserler de var. Popüler müzik bütün tarzları etkiliyor. Mesela Erik Dalı türküsü Ankara değil Burdur türküsü, insanlar oyun havası ritmiyle duyduğu için Ankara türküsü zannediyor. Bu durum Ankara’nın müziğine çok zarar veriyor.”

ANKARA’NIN MÜZİK HAZİNESİ KİTAP OLDU

Türkmenoğlu aynı zamanda Ankara Valiliği, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkısıyla ‘Anadolu’nun sırlı sesi, müziğiyle Ankara’ kitabını da çıkardıklarını söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’da müzik oyun havasından ibaret değil hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2018 tarihinde saat 18 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’da müzik oyun havasından ibaret değil haberi güncellenecektir.

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