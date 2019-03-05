Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ankara’da katılımcı bir belediye yok

Ankara Haberleri: Ankara’da katılımcı bir belediye yok

ANKARA HABERLERİ

Ankara’da katılımcı bir belediye yok

Hürriyet Haber
05.03.2019 - 08:57Son Güncelleme :

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Ankara’da katılımcı bir belediye yok. Bazı kararlar Ankara’nın zarar görmesine neden oldu. En büyük örneği Ankapark’tır. Oraya o kadar para harcandı, Çinlileri zengin ettik” dedi.

Hürriyet Haber

Bilkent Üniversitesi Milliyetçi Düşünce Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Yavaş şöyle konuştu: “Proje olarak sunduğumuz bir çok şey Türkiye’nin birçok belediyesinde uygulandı. Bu anlamda Ankara bazında kendimizi pişmiş kabul ediyoruz. Avrupa’daki belediyeleri inceledim. Orada şeffaflık var. Biliyorlar ki parayı vatandaş ödüyor ve onların sözü geçiyor. Tek bir insana bu kadar yetki verilmez. Bir insanın iki dudağı arasında bu kadar yetki olamaz. Bir şehir yönetilirken kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler de işin içinde olmalıdır. Seçildikten sonra bütün bütçeyi ilçe belediyeleri ile harcamak istiyorum. Halktan aldığımız paraları, halka sorarak harcamak istiyoruz.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’da katılımcı bir belediye yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2019 tarihinde saat 08 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’da katılımcı bir belediye yok haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Pursaklar’ı ortak akılla yöneteceğiz

Pursaklar’ı ortak akılla yöneteceğiz

Etimesgut’u 2023’e hazırlıyoruz

Etimesgut’u 2023’e hazırlıyoruz

Yavaş yavaş değil uçarak yapacağız

Yavaş yavaş değil uçarak yapacağız

Ankara Trafik Vakfı’nda genel kurul

Ankara Trafik Vakfı’nda genel kurul

Mamak’a kariyer merkezi kuracağız

Mamak’a kariyer merkezi kuracağız

Altındağ’ı Ankara’nın en yeşil ilçesi yapacağız

Altındağ’ı Ankara’nın en yeşil ilçesi yapacağız

Kol kola girdik dersimize çalıştık

Kol kola girdik dersimize çalıştık

Ankaralı’nın önceliği işsizlik ve ekonomi

Ankaralı’nın önceliği işsizlik ve ekonomi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.