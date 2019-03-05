Ankara’da katılımcı bir belediye yok

Bilkent Üniversitesi Milliyetçi Düşünce Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Yavaş şöyle konuştu: “Proje olarak sunduğumuz bir çok şey Türkiye’nin birçok belediyesinde uygulandı. Bu anlamda Ankara bazında kendimizi pişmiş kabul ediyoruz. Avrupa’daki belediyeleri inceledim. Orada şeffaflık var. Biliyorlar ki parayı vatandaş ödüyor ve onların sözü geçiyor. Tek bir insana bu kadar yetki verilmez. Bir insanın iki dudağı arasında bu kadar yetki olamaz. Bir şehir yönetilirken kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler de işin içinde olmalıdır. Seçildikten sonra bütün bütçeyi ilçe belediyeleri ile harcamak istiyorum. Halktan aldığımız paraları, halka sorarak harcamak istiyoruz.
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