Ankara üretim ve ihracat üssü olacak

Ankara’nın 2018’de yaptığı 7.6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’de en çok ihracat yapan beşinci il konumunda bulunduğuna işaret eden ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Türkiye’nin 2018’de toplam savunma sanayi ürün ihracatının yüzde 47.6’sını Ankara tek başına gerçekleştirmiştir. Ankara, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümünü tamamen tamamlamış Türkiye’nin teknoloji üretim ve ihracat üssü olacaktır” dedi.

ANKARA'DAKİ ESERLER BİRÇOK ÜLKEDEN FAZLA

Ankara'nın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri olduğunu vurgulayan Ankara Valisi Vasip Şahin de, büyükelçilere hitaben “Anadolu bir müze coğrafyası ama Ankara'daki tarihi eserler birçok ülkede bulunandan daha fazla, dolayısıyla şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal gelişimini de tüm misafirlerimizin yaşamasını isterim. Siz bizim misafirimizsiniz öncelik sizin” dedi.

İKİLİ TİCARETİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Yurt dışı ziyaretlerinde ikili ticareti geliştirmek istediklerini kaydeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’dan yurt dışına daha fazla direkt uçuşların olmasını arzu ettiklerini aktardı. Yavaş, “Yabancı misyon şefleriyle iş birliğinde akıllı kent tarım uygulamaları, ulaşım ve bilişim tekniklerimizi geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.