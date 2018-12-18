Ankara turizmine Bakanlık’tan tam destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Ticaret Odası ile Ankara Turistik Otelciler ve Turizmciler Derneği’nin kent turizmiyle ilgili hazırlayacağı rapora göre Ankara’yı gezeceğini belirterek, “Ankara’yla ilgili detaylı bir turizm raporu hazırlansın, gerekli her türlü desteği vereceğiz” dedi. Hürriyet Ankara Büro’nun konuğu olan Bakan Ersoy özetle şunları söyledi:

İKİ HAFTA İÇİNDE RAPORLANACAK

“Hem Ankara Ticaret Odası (ATO) hem de Otelciler Birliği (ANTOD) ziyarete geldiler. ‘600 bin turist geliyor’ dediler. Ben de ‘ne kadarı yabancı turist, ortalama kaç gece kalıyorlar’ gibi 3-4 soru sordum ama cevap yok. Birlik olmuşsunuz ama önce Ankara’yla ilgili hedef olarak nereyi görmek istiyorsanız, önce bununla ilgili çalışma yapın ki biz de bakanlık olarak destek olalım dedim. Yani onlara ev ödevlerini verdim. Ankara konusunda iki hafta içinde tekrar gelecekler, raporu hazırlayıp.

TURİZM GEÇİŞ BÖLGESİ OLABİLİR

Rapor doğrultusunda ben de Ankara’yı gezeceğim. Yerinde görmeden, karar almam. Türkiye standartlarına baktığımızda Ankara’nın elindeki kaynaklar tam bir turizm bölgesi olmaya elverişli değil ancak geçiş bölgesi olabilir. Yani hem direkt uçuşlar hem de İstanbul aktarmalarının başlangıç noktası olması itibarıyla. Bu özelliklerini tartışacağız. Detaylı bir turizm raporu hazırlansın, gerekli her türlü desteği vereceğiz Ankara için. Ama hiçbir şey yapmadan; her şeyi sen (Bakanlık) yap, çöz öyle bir hayat yok.”

CSO İNŞAATI 1 YILA BİTECEK

ÖTE yandan yıllardır inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasının durumuna ilişkin de bilgi veren Bakan Ersoy, “Muhtemelen bir yıl içinde bitireceğiz orayı. İnşaatının yüzde 70’ini bitirdik” ifadelerini kullandı.

MÜZELER İÇİN TANITIM ÇALIŞMASI

Bakan Ersoy, nisan ayında başlatacakları tanıtım çalışmalarıyla da Türkiye’deki müze ziyaretçi sayılarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Müze genel sorunumuz. Yani Türkiye’ye getirdiğimiz turiste müze gezdiremiyoruz. Ancak bu tanıtım sürecinde Ankara’daki müzeler için de çalışmalarımız olacak. Rakamlar Ankara’da da aratacak” diye konuştu.