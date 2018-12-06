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Ankara Haberleri: Ankara-Tokyo Makarna Köprüsü

ANKARA HABERLERİ

Ankara-Tokyo Makarna Köprüsü

Hürriyet Haber
06.12.2018 - 09:33Son Güncelleme :

Dünyanın en kalitelileri arasında gösterilen Anadolu’nun durum buğdayı, Japonların sofralarına lezzet katıyor.

Hürriyet Haber

Japon makarna üreticisi Nisshin Seifun, Ankara’daki tesisinde ürettiği makarnaları, başkent Tokyo başta olmak üzere tüm Japonya’ya ihraç ediyor. Nisshin Seifun Türkiye’nin, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ASO 1. OSB) fabrikasını ziyaret eden Bakan Varank, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Takashi Kamijo’dan şirket ve Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Üst düzey hijyen önlemlerinin alındığı fabrikayı gezen Varank, makarna üretimine ilişkin incelemelerde bulundu. Varank, Nisshin Seifun’un Japonya’nın en büyük makarna üreticilerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

1 TONU 850 DOLAR

“Firma, Ankara’da dünyadaki en yüksek standartlı fabrikasını kurmuş. Burada üretilen yıllık 18 bin ton makarna, Japonya’ya ihraç ediliyor. Fabrikanın en önemli özelliklerinden biri Türkiye’deki durum buğdayını kullanıyor olması, kendi ifadeleriyle ‘Dünyanın en kaliteli buğdaylarından biri’. Türkiye’de üretilen durum buğdayını alıp burada makarna haline getirip Japonya’ya ihraç ediyorlar. Normal şartlarda Türkiye’nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün.”

YENİ YATIRIM YOLDA

Nisshin Seifun Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Takashi Kamijo da firmalarının Japonya’da makarna pazarında yüzde 40’lık bir paya sahip olduğunu ve üretimlerinin üçte birinin Türkiye’deki fabrikadan sağlandığını aktardı. Türkiye’de ürettikleri makarnaların yüzde 100’e yakınını Japonya’ya ihraç ettiklerini belirten Kamijo, şirketin geçen yıl 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. Kamijo, Türkiye, ABD ve Japonya olmak üzere dünyada üç ülkede üretim merkezlerinin bulunduğunu dile getirerek, Türkiye’deki yatırımlarını büyütmeyi ve makarna üretiminin yanı sıra makarna sosu üretimini de gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktardı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara-Tokyo Makarna Köprüsü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2018 tarihinde saat 09 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara-Tokyo Makarna Köprüsü haberi güncellenecektir.

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