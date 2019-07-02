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Ankara Haberleri: Ankara Kalesi önceliğimiz

ANKARA HABERLERİ

Ankara Kalesi önceliğimiz

Murat YILMAZ
02.07.2019 - 15:34Son Güncelleme :

Ankara Kalesi ve çevresi için oluşturulması gündeme gelen ‘kurul’ veya ‘platform’un koordinasyona talip olduklarını belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Öncelikli görevlerimizden biri de Ankara Kalesi’ni ve çevresini gerçek anlamda kent turizmine kazandırmaktır” dedi.

Murat YILMAZ

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın Hürriyet Ankara’ya, Ankara Kalesi ve çevresinin ayağa kaldırılması için yaptığı “Üst kurul veya platform kuralım” çağrısına ilk destek Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’dan geldi. Oluşturacakları çalışma grubuyla sürecin koordinasyonuna da talip olduklarını kaydeden Başkan Yılmaz şunları söyledi:

Ankara Kalesi önceliğimiz

Halil İbrahim Yılmaz

BU SÜRECİN KOORDİNASYONUNA TALİBİZ

“İpekyolu’nun üzerinde bulunan bu topraklarda ilk ticaret merkezinin olduğu Ankara, aynı zamanda ahi devletinin kurulduğu bir yerdir. Ticaretin kurallarının doğmaya başladığı bu kentte mevcut tarihi özelliklerimizin turizmin konusu haline gelememesi büyük talihsizliktir. Türkiye’ye örnek olacak bir yapıyla, toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak Ankara ve Ankaralılara ‘merhaba’ diyen Ankara Kent Konseyi olarak bizim öncelikli görevlerimizden biri de Ankara Kalesi’ni ve çevresini gerçek anlamda kent turizmine kazandırmaktır. Ankara’da ilk ahi pazarının oluşturulduğu Arslanhane Camii’nin üzerindeki bölgede bulunan bütün tarihi unsurların tekrar canlandırılması için Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı’nın da belirttiği gibi ortak akılla bir platform ya da kurul oluşturulmasını çok önemsiyoruz. Böyle bir platforma olumlu baktığımızı ifade etmek isterim. Oluşturacağımız çalışma grubuyla bu sürecin koordinasyonuna da talibiz.

ULUS’U İSMİNE YAKIŞIR HALE GETİRMELİYİZ

Ankara Kent Konseyi’nin yapısı, kurulma gerekçeleri ve son dönemde ortaya koyduğu irade, tam da bu tür bir birlikteliği organize etmeye her zaman hazır olduğunu göstermektedir. Ankara Kalesi ve çevresinin hak ettiği değeri görebilmesi için yapılacak olan çalışmalara hükümet, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyeler ve bu şehirde yaşayan 5.5 milyon insanımızı dâhil etmeliyiz. Tüm enerjimizle buna hazırız. Yine, Ankara Kalesi ve çevresinin hak ettiği değere kavuşmasını sağlarken, Ulus’un yayalaştırılması, bölgede ticaretin canlandırılması noktasında da üniversitelerimizin bu sürece katılımını sağlamamız gerekiyor. Elbette, sivil toplum kuruluşlarını da dâhil edeceğiz. Sonuç olarak, Ankara’nın var oluş hikâyesine tanıklık eden ve herkesin bir anısının olduğu Ulus’u tekrar ismine yakışır hale getirmek hepimizin görevi.

ORTAK İRADE ÖNCELİKLİ HALE GETİRİR

Dünyanın bütün başkentlerinde turizm, kongre, fuarcılık gibi konular ortak akılla yönetilmekte ve şehrin bütün katmanları irade koyduğu sürece sonuç elde ediliyor. Şehrin ortak kazanımları güncel siyasetin üstünde tutularak şehrin ortak aklıyla ele alınıyor. Ankara, doğru planlanırsa turizm de öncelikli bir kent haline gelebilir. Önce buna bizim inanmamız gerekiyor. Saat 21.00’de ışıkları sönen bir şehre, turist gelmesini bekleyemeyiz. 24 saat yaşayan bir kentteki bütün sivil toplum kuruluşları, ortak paydaşlar aynı iradeyle, aynı söylemle bu kenti, turizmde öncelikli bir konuma getirebilir.

KONAKLAMA İÇİN EN İDEAL KENT ANKARA

Anıtkabir’e yılda yaklaşık 7 milyon kişinin geldiği, Hacı Bayram’ı milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bir kentte, turizme yeterli değerin verilmemesi, turizmin öncelikli hale gelmemesi düşündürücüdür. Mevlana’nın, Kapadokya’nın ve Safranbolu’nun tam ortasında olan Ankara’mız, bu bölgelere gelen bütün turistlerin konaklaması için en ideal kenttir. Onlarca 5 yıldızlı otelimiz olmasına rağmen bugün yüzde 40 kapasite ile çalışmaktadırlar. Otel doluluk oranlarının en az yüzde 80’lere çıkması için çevremizde turizm ile ön plana çıkan, dünya çapında bilinen bölgelerin konaklama merkezinin Ankara olduğunu bütün dünyaya ifade etmemiz gerekiyor.”

DİREKT UÇUŞ OLMAYAN KENTE TURİST GELMEZ

Turizmin gelişmesi için direkt uçuşların artırılması gerektiğini de vurgulayan Yılmaz, “Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) önderliğinde son iki yıldır Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşlarla ilgili çok ciddi yol aldık. Bu konuda ATO Başkanı Sayın Gürsel Baran’ın gösterdiği olağanüstü performans her türlü takdirin üzerindedir. ATO’nun lokomotif olarak bütün iradesiyle yürüttüğü bu sürece, şehrin bütün paydaşlarının sahip çıkması gerekiyor. Uluslararası direkt uçuşlarla ulaşılamayan bir kente yabancı turist gelmesi söz konusu olamaz. Ankara’nın çevresindeki illere giden turistlerin konaklamasını Ankara’da yapabilmek için direkt uçuşları önce planlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Kalesi önceliğimiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Kalesi önceliğimiz haberi güncellenecektir.

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