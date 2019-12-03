Ankara için susuzluk tehlikesi yok

Ankara için susuzluk tehlikesinin bulunmadığını kaydeden Kınacı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “1 Aralık 2019 itibarıyla barajlarımızdaki su miktarı 354 milyon 959 bin metreküp olup 1 Aralık 2018’e göre 25 milyon 881 bin metreküp daha fazladır. Bu yıl ilave olarak yağışlarla birlikte geçen haftadan itibaren Gerede Tüneli’nden su alınmaya başlamıştır. Ankara için susuzluk tehlikesi söz konusu değildir.”