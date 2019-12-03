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Ankara Haberleri: Ankara için susuzluk tehlikesi yok

ANKARA HABERLERİ

Ankara için susuzluk tehlikesi yok

Murat YILMAZ
03.12.2019 - 09:25 |Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, Gerede’den Ankara’ya içme suyu sağlayan tünelin Çamlıdere bölümünde geçen ay yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Gerede’den yeniden su alınmaya başlandığını söyledi.

Murat YILMAZ

Ankara için susuzluk tehlikesinin bulunmadığını kaydeden Kınacı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “1 Aralık 2019 itibarıyla barajlarımızdaki su miktarı 354 milyon 959 bin metreküp olup 1 Aralık 2018’e göre 25 milyon 881 bin metreküp daha fazladır. Bu yıl ilave olarak yağışlarla birlikte geçen haftadan itibaren Gerede Tüneli’nden su alınmaya başlamıştır. Ankara için susuzluk tehlikesi söz konusu değildir.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara için susuzluk tehlikesi yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Aralık 2019 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara için susuzluk tehlikesi yok haberi güncellenecektir.

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