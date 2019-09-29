Ankara Çayı kokuyor!

METRODA DA HİSSEDİLİYOR

Ankara Çayı’ndan gelen pis koku, metronun Akköprü istasyonunda da bir hayli fazla hissediliyor. Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çözüm istiyor.

YAYALARIN UÇMASI LAZIM

Hürriyet Ankara okuru Mehmet Gürkan, Altındağ’ın Denizciler Caddesi’nde fotoğraflarını çektiği kaldırım için, “Taksi durakları, büfeler, trafolar, elektrik direkleri, vale şemsiyeleri, arabalar güvenlik kulübeleri... Hepsi kaldırımlarda. Yayalar, ya ana yola atlayacaklar ya da uçacaklar” yorumunda bulunuyor.

VAR’A GİTMEYE GEREK YOK KUSURLU HAREKET

Çankaya’nın Hoşdere Caddesi’nde, kaldırımın orta yerinde duran çöp konteyneri, görme engellilerin kılavuzu olan sarı bantlı iz yolunu da kapatıyor.

* KEÇİÖREN PARKLARINDA NELER OLUYOR

* SOKAK KÖPEĞİ SORUNU CİDDİ BOYUTTA

185-5’İN AKŞAM İHLALİ

185-5 no’lu Ulus-Oran hattı otobüslerinin akşam saatlerinde Hasan Tanık Camii’inden sağa dönerek güzergâh ihlali yaptığını kaydeden bir okur, “Nişantaşı ve Çetinkaya mağazaları durağında bekleyen birçok kişi 40-50 dakika mağdur oluyor” diyor.