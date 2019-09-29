Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ankara Çayı kokuyor!

Ankara Haberleri: Ankara Çayı kokuyor!

ANKARA HABERLERİ

Ankara Çayı kokuyor!

Hürriyet Haber
29.09.2019 - 15:33Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara okurları son günlerde en çok “Ankara Çayı kokuyor!” şikâyetinde bulunuyor.

Hürriyet Haber

METRODA DA HİSSEDİLİYOR

Ankara Çayı’ndan gelen pis koku, metronun Akköprü istasyonunda da bir hayli fazla hissediliyor. Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çözüm istiyor.

YAYALARIN UÇMASI LAZIM

Hürriyet Ankara okuru Mehmet Gürkan, Altındağ’ın Denizciler Caddesi’nde fotoğraflarını çektiği kaldırım için, “Taksi durakları, büfeler, trafolar, elektrik direkleri, vale şemsiyeleri, arabalar güvenlik kulübeleri... Hepsi kaldırımlarda. Yayalar, ya ana yola atlayacaklar ya da uçacaklar” yorumunda bulunuyor.

Ankara Çayı kokuyor

VAR’A GİTMEYE GEREK YOK KUSURLU HAREKET

Çankaya’nın Hoşdere Caddesi’nde, kaldırımın orta yerinde duran çöp konteyneri, görme engellilerin kılavuzu olan sarı bantlı iz yolunu da kapatıyor.

Ankara Çayı kokuyor

* KEÇİÖREN PARKLARINDA NELER OLUYOR

* SOKAK KÖPEĞİ SORUNU CİDDİ BOYUTTA

185-5’İN AKŞAM İHLALİ

185-5 no’lu Ulus-Oran hattı otobüslerinin akşam saatlerinde Hasan Tanık Camii’inden sağa dönerek güzergâh ihlali yaptığını kaydeden bir okur, “Nişantaşı ve Çetinkaya mağazaları durağında bekleyen birçok kişi 40-50 dakika mağdur oluyor” diyor.

Ankara Çayı’ndan pis kokular yükseliyorAnkara Çayı’ndan pis kokular yükseliyor

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Çayı kokuyor! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Eylül 2019 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Çayı kokuyor! haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Zafer ‘Güçlüler’in

Her hafta sonu bir mahalle

Her hafta sonu bir mahalle

Bebek beslenmesi masaya yatırıldı

Bebek beslenmesi masaya yatırıldı

Gölbaşı’nda renkli koşu

Gölbaşı’nda renkli koşu

Kaza kavşağı çözüm bekliyor

Kaza kavşağı çözüm bekliyor

Eymir Gölü’nde ‘Çöp Topla-Koş’

Eymir Gölü’nde ‘Çöp Topla-Koş’

Kendi araçlarının trafik polisleri

Kendi araçlarının trafik polisleri

Beauty Fest’te Özge Ulusoy’la tanışın

Beauty Fest’te Özge Ulusoy’la tanışın

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara8 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

30 Eylül 2019, Pazartesi
  • İmsak
    05:13
  • Güneş
    06:36
  • Öğle
    12:44
  • İkindi
    16:03
  • Akşam
    18:42
  • Yatsı
    19:59
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.