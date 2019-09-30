Ankara Çayı’ndan pis kokular yükseliyor

Bir hafta-10 gündür falan, burnuma “pis kokular” geliyor.
O kadar ki...
Mail adresime bakıyorum:
“Ankara Çayı kokuyor!”
WhatsApp Şehir Hattı’na bakıyorum:
“Ankara Çayı kokuyor!”
Cep telefonuma bakıyorum:
“Ankara Çayı kokuyor!”
*
Google’a sordum, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Akköprü arası iki buçuk kilometreymiş.
Bu koku, Başkan Mansur Yavaş’a kadar gidiyor mu bilmem ama...
Vatandaşta belli ki, “ortak burun” şikâyeti oluşmuş.
Umalım da Mansur Yavaş “ortak akıl” ile bu sorunu çözsün.
KÜÇÜK BİR NOT
Ankara Çayı’ndan yükselen “leş” gibi koku, metronun Akköprü istasyonunda zaman zaman öyle kendini hissettiriyormuş ki, burunların direği sızlıyormuş.
DERSİMİZİN ADI: ‘KENT ANATOMİSİ’
Başkent Ankara’nın anatomisi çok garip.
Yollara gelince, “ağam, paşam” hizmeti.
Kaldırımlara gelince, “senin ümüğünü sıkarım” vaziyeti.
*
Okurumuz Mehmet Gürkan da, gönderdiği bu fotoğraflarla “kent anatomisi” dersimize ışık tutuyor.
Altındağ’ın Denizciler Caddesi için “Kaldırımımızın yükü çok ağır” diyen okurumuzun iletisi şöyle:
“Taksi durakları, büfeler, trafolar, elektrik direkleri, vale şemsiyeleri, arabalar güvenlik kulübeleri... Hepsi kaldırımlarda. Yayalar, ya ana yola atlayacaklar ya da uçacaklar.”
BU DA BENDEN
Hürriyet Ankara, gerek Melih Gökçek, gerek Mustafa Tuna döneminde “Açın kaldırımları” dedi. Ama nafile.
Bugün de durum aynı.
Şunu unutmamak lazım:
“Kaldırımları nefes alamayan kent, boğulmaya mahkûmdur.”
KUSURLU HAREKET
İşte bir kaldırım daha!
Bu fotoğraf, Çankaya’nın Hoşdere Caddesi’nde çekilmiş.
Kaldırımın orta yerinde duran çöp konteyneri, bir yandan da görme engellilerin kılavuzu olan sarı bantlı iz yolunu kapatıyor.
Kusurlu hareket yani.
Bir okurumuz (isminin gizli kalmasını istemiş) Etibank Blokları’nın önünde çektiği bu fotoğraf için, “Çankaya Belediyesi’ne ait çöp konteynerleri hem kaldırımları işgal ediyor hem de mikrop saçıyor. Acil çözüm istiyoruz” diyor.
KEÇİÖREN PARKLARINDA NELER OLUYOR
Keçiören’de ikâmet ettiğini aktaran okurumuz Murat Yaldız, iletisinde şu iddialarda bulunmuş:
“Keçiören’de yine ‘A Takımı’ ismini duyar, parklarda görür olduk. Gürültü yapan, içki içen insanları dövüyorlar. ‘Parklarda içki içilsin, gürültü yapılsın’ demiyorum. Ancak, bu tarz konular kolluk kuvvetlerinin işidir.”
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ’NDE SOKAK KÖPEĞİ SORUNU CİDDİ BOYUTTA!
Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi için “Sokak köpeği sorunu ciddi boyutta!” diyen okurumuz Tunç Durmaz’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
SEBEP: Hayvanseverliğin, sokağa hazır köpek maması koymaktan ibaret olduğunu sanan kişiler.
DURUM: Sokak köpeklerinin sayısı kontrolsüzce artıyor. Birçok insan korkuyor, saldırıya uğruyor.
SONUÇ: Çankaya Belediyesi’ne defalarca başvurmamıza rağmen ciddi bir çalışma yapılmıyor.
547 İSYANI
Okurumuz Cüneyt Özler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “547” eleştirisinde bulunmuş.
Ve demiş ki:
“547 no’lu EGO otobüsünün 17.30 seferi, son günlerde verilmiyor. Ankara halkının en önemli ulaşım sorunlarından biri olan EGO otobüslerinin seferlerine bir düzen/öncelik verilmeli.”
185-5 GÜZERGÂHTAN ÇIKIYOR BİRÇOK YOLCU MAĞDUR OLUYOR
İsminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz diyor ki:
“Ulus-Oran hattındaki 185-5 no’lu (ÖTA) otobüsler, akşamüstü saatlerinde Hasan Tanık Camii’inden sağa dönerek yol kısaltıyor. Bu yüzden Nişantaşı ve Çetinkaya mağazaları durağında bekleyen birçok kişi 40-50 dakika mağdur oluyor.”
LAMBA YOK KAZA VAR
Okurumuz Mehmet Gürer, Çayyolu’ndaki Gazi Hastanesi Semt Polikliniği önünde -altyapısı tamamlanmasına rağmen- trafik lambalarının halen konulmadığı için kazalar yaşandığını söylüyor.
KISA... KISA...
* “ANKAMALL AVM’nin yakınındaki üst geçidin asansörleri çalışmıyor. Engelli, hamile ve yaşlıların çektiği eziyet ne zaman sona erecek?”
* “Gazi Hastanesi’nin önündeki üst geçitlerin yürüyen merdivenleri çalışmıyor. Hastane tarafındaki üst geçidin asansörü de bozuk.”
* “Çankaya’nın Kazımözalp Mahallesi Hafta Sokak’ta, rögar tıkanıklığı var. Beş aydır arıyorum, dilekçe de verdim, kimse ilgilenmiyor.”
* ARCADIUM AVM’nin karşısında atıl halde kalan binanın üzerinden yüksek gerilim hattı geçiyor. Bu alan, park yapılarak değerlendirilsin.”
* “Çankaya İzci Sokak’ta kaldırım olmadığından dolayı Reşit Galip İlköğretim Okulu’na giden öğrenciler büyük risk içindeler.”
* “Çankaya Üniversiteler Mahallesi 1614. Sokak’ta EnerjiSA’nın yaptığı altyapı çalışmasında kazılan asfalt yol, tamir edilmedi. Her yer, toz-toprak.”
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri ve şimdiye kadar anonim hazırlanan WhatsApp Şehir Hattı, bundan böyle Burada Okur Yazar’da...
Ankara Çayı’ndan pis kokular yükseliyor
Bir hafta-10 gündür falan, burnuma “pis kokular” geliyor.
O kadar ki...
Mail adresime bakıyorum:
“Ankara Çayı kokuyor!”
WhatsApp Şehir Hattı’na bakıyorum:
“Ankara Çayı kokuyor!”
Cep telefonuma bakıyorum:
“Ankara Çayı kokuyor!”
*
Google’a sordum, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Akköprü arası iki buçuk kilometreymiş.
Bu koku, Başkan Mansur Yavaş’a kadar gidiyor mu bilmem ama...
Vatandaşta belli ki, “ortak burun” şikâyeti oluşmuş.
Umalım da Mansur Yavaş “ortak akıl” ile bu sorunu çözsün.
KÜÇÜK BİR NOT
Ankara Çayı’ndan yükselen “leş” gibi koku, metronun Akköprü istasyonunda zaman zaman öyle kendini hissettiriyormuş ki, burunların direği sızlıyormuş.
DERSİMİZİN ADI: ‘KENT ANATOMİSİ’
Başkent Ankara’nın anatomisi çok garip.
Yollara gelince, “ağam, paşam” hizmeti.
Kaldırımlara gelince, “senin ümüğünü sıkarım” vaziyeti.
*
Okurumuz Mehmet Gürkan da, gönderdiği bu fotoğraflarla “kent anatomisi” dersimize ışık tutuyor.
Altındağ’ın Denizciler Caddesi için “Kaldırımımızın yükü çok ağır” diyen okurumuzun iletisi şöyle:
“Taksi durakları, büfeler, trafolar, elektrik direkleri, vale şemsiyeleri, arabalar güvenlik kulübeleri... Hepsi kaldırımlarda. Yayalar, ya ana yola atlayacaklar ya da uçacaklar.”
BU DA BENDEN
Hürriyet Ankara, gerek Melih Gökçek, gerek Mustafa Tuna döneminde “Açın kaldırımları” dedi. Ama nafile.
Bugün de durum aynı.
Şunu unutmamak lazım:
“Kaldırımları nefes alamayan kent, boğulmaya mahkûmdur.”
KUSURLU HAREKET
İşte bir kaldırım daha!
Bu fotoğraf, Çankaya’nın Hoşdere Caddesi’nde çekilmiş.
Kaldırımın orta yerinde duran çöp konteyneri, bir yandan da görme engellilerin kılavuzu olan sarı bantlı iz yolunu kapatıyor.
Kusurlu hareket yani.
Bir okurumuz (isminin gizli kalmasını istemiş) Etibank Blokları’nın önünde çektiği bu fotoğraf için, “Çankaya Belediyesi’ne ait çöp konteynerleri hem kaldırımları işgal ediyor hem de mikrop saçıyor. Acil çözüm istiyoruz” diyor.
KEÇİÖREN PARKLARINDA NELER OLUYOR
Keçiören’de ikâmet ettiğini aktaran okurumuz Murat Yaldız, iletisinde şu iddialarda bulunmuş:
“Keçiören’de yine ‘A Takımı’ ismini duyar, parklarda görür olduk. Gürültü yapan, içki içen insanları dövüyorlar. ‘Parklarda içki içilsin, gürültü yapılsın’ demiyorum. Ancak, bu tarz konular kolluk kuvvetlerinin işidir.”
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ’NDE SOKAK KÖPEĞİ SORUNU CİDDİ BOYUTTA!
Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi için “Sokak köpeği sorunu ciddi boyutta!” diyen okurumuz Tunç Durmaz’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
SEBEP: Hayvanseverliğin, sokağa hazır köpek maması koymaktan ibaret olduğunu sanan kişiler.
DURUM: Sokak köpeklerinin sayısı kontrolsüzce artıyor. Birçok insan korkuyor, saldırıya uğruyor.
SONUÇ: Çankaya Belediyesi’ne defalarca başvurmamıza rağmen ciddi bir çalışma yapılmıyor.
547 İSYANI
Okurumuz Cüneyt Özler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “547” eleştirisinde bulunmuş.
Ve demiş ki:
“547 no’lu EGO otobüsünün 17.30 seferi, son günlerde verilmiyor. Ankara halkının en önemli ulaşım sorunlarından biri olan EGO otobüslerinin seferlerine bir düzen/öncelik verilmeli.”
185-5 GÜZERGÂHTAN ÇIKIYOR BİRÇOK YOLCU MAĞDUR OLUYOR
İsminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz diyor ki:
“Ulus-Oran hattındaki 185-5 no’lu (ÖTA) otobüsler, akşamüstü saatlerinde Hasan Tanık Camii’inden sağa dönerek yol kısaltıyor. Bu yüzden Nişantaşı ve Çetinkaya mağazaları durağında bekleyen birçok kişi 40-50 dakika mağdur oluyor.”
LAMBA YOK KAZA VAR
Okurumuz Mehmet Gürer, Çayyolu’ndaki Gazi Hastanesi Semt Polikliniği önünde -altyapısı tamamlanmasına rağmen- trafik lambalarının halen konulmadığı için kazalar yaşandığını söylüyor.
KISA... KISA...
* “ANKAMALL AVM’nin yakınındaki üst geçidin asansörleri çalışmıyor. Engelli, hamile ve yaşlıların çektiği eziyet ne zaman sona erecek?”
* “Gazi Hastanesi’nin önündeki üst geçitlerin yürüyen merdivenleri çalışmıyor. Hastane tarafındaki üst geçidin asansörü de bozuk.”
* “Çankaya’nın Kazımözalp Mahallesi Hafta Sokak’ta, rögar tıkanıklığı var. Beş aydır arıyorum, dilekçe de verdim, kimse ilgilenmiyor.”
* ARCADIUM AVM’nin karşısında atıl halde kalan binanın üzerinden yüksek gerilim hattı geçiyor. Bu alan, park yapılarak değerlendirilsin.”
* “Çankaya İzci Sokak’ta kaldırım olmadığından dolayı Reşit Galip İlköğretim Okulu’na giden öğrenciler büyük risk içindeler.”
* “Çankaya Üniversiteler Mahallesi 1614. Sokak’ta EnerjiSA’nın yaptığı altyapı çalışmasında kazılan asfalt yol, tamir edilmedi. Her yer, toz-toprak.”
YAZIYOR YAZIYOR HÜRRİYET ANKARA’DA OKURLAR YAZIYOR
Kentimizin, kendimizin... Kısacası, hepimizin gazetesi Hürriyet Ankara, okurlarıyla var. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Ankara için okurların şikâyetlerini ilettikleri ve şimdiye kadar anonim hazırlanan WhatsApp Şehir Hattı, bundan böyle Burada Okur Yazar’da...