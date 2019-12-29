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Ankara Haberleri: Anafartalar kiralığa çıktı

ANKARA HABERLERİ

Anafartalar kiralığa çıktı

Sedat CENİKLİ
29.12.2019 - 10:08 |Son Güncelleme :

Ankara büyükşehir Belediyesi (ABB), Anafartalar Çarşısı’daki iş yerleri ve tuvaletleri bir bütün olarak üç yıl süre ile kiraya verecek.

Sedat CENİKLİ

Kiralama için yapılacak ihalenin detayları, 26 Aralık’ta yayımlanan Resmi Gazete ile duyuruldu. “Anafartalar Çarşısı’nda bulunan iş yerlerinin bir bütün olarak kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır” başlıklı ilana göre 111 iş yeri ve 29 depo ile 5 tuvaletin kiralanması için ihale yapılacak. İhale teklifleri, bir yıllık muhammen bedel üzerinden verilecek.

2 MİLYON 425 BİN 560 TL MUHAMMEN BEDEL

İlanda, bir yıllık muhammen bedel üzerinden yapılacak ihale bedelleri de yer aldı. 2 milyon 395 bin 80 TL’si iş yerleri ve depolar; 30 bin 480 bin TL’si de tuvalet için toplam bir yıllık 2 milyon 425 bin 560 TL muhammen bedel belirlendi. İhale için belirlenen geçici teminat bedeli ise 72 bin 766,80 TL. İhale, 9 Ocak günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında encümen huzurunda yapılacak.

‘EN AZ 10 YERİ İŞLETMİŞ OLMA’ ŞARTI

Ankara’da kamuya ait alanlarda en az 10 işletmeyi tek sözleşmeyle en az 5 yıl süre ile işleten veya işlettiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecek. İhaleye katılacaklar, ihaleye 2 saat kalaya kadar ABB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na teklif mektuplarını verebilecek. İhale edilecek yerlere ait detaylı bilgileri içeren şartname ise bin TL+yüzde 18 KDV karşılığında belediyeden temin edilebilecek.

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ HÜRRİYET ANKARA’YA AÇIKLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi’ kapsamında daha önce yıkım kararı alınan ancak mahkeme tarafından yıkımı durdurulan Anafartalar Çarşısı’nın yönetimiyle mayıs ayında yaptığı görüşmenin ardından Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada, “Biz Anafartalar Çarşısı’nı yıkmayı düşünmüyoruz. Anafartalar Çarşısı’nı biraz elden geçirip, güzelleştirip kiraya vereceğiz. Hem belediye gelir elde edecek hem de Ulus canlanmaya başlayacak” ifadelerini kullanmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Anafartalar kiralığa çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Aralık 2019 tarihinde saat 10 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Anafartalar kiralığa çıktı haberi güncellenecektir.

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