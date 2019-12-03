Ana dilden sonra baba dili öğrendiler

Altındağ’da yaşayan 13 yaşındaki Ayşe Mihcen ve 11 yaşındaki Müberra Aköz kardeşler, işitme engelli babaları İsa Aköz ile daha rahat anlaşabilmek için onunla aynı dili konuşmaya başladı. İki kız kardeş Altındağ Belediyesi Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi’nde ‘İşaret dili’ kursuna katılarak ana dillerinin yanına, bir de baba dilini ekledi. Babalarıyla sıkıntısız anlaşabildikleri için mutlu olduklarını belirten Aköz kardeşler duygularını şöyle anlattı.

BABAM ANLIYORDU BİZ ANLAMIYORDUK

Ayşe Mihcen Aköz: “Babam bizi anlıyordu ama biz onu anlamıyorduk. Küçüklüğümüzden beri hep böyleydi. Bize söylediklerini de anlamak, onunla daha rahat konuşmak istedik. Bu nedenle kursa katıldık. 1 yılda işaret dilini öğrendik. Şimdi ikinci yılımız. Kardeşim ve ben artık babamızla daha rahat anlaşıyoruz.”

Müberra Aköz: “Artık bir dil daha biliyoruz; babamızın dili. Babam bizimle daha rahat anlaşıyor, biz de onu daha iyi anlıyoruz. Bize bu imkânları sunan belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu merkez sayesinde yeni bir dil konuşmayı başardık.” Baba İsa Aköz de işaret diliyle kızlarıyla anlaşabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

GENÇLERİN HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Gençlik merkezinde Aköz ailesi ile bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, gençlik merkezlerinin Altındağlı gençlerin hayatında yeni bir sayfa açtığına dikkat çekerek, “Ayşe Mihcen ve Müberra kızlarımız buna güzel bir örnek. Babalarıyla daha rahat anlaşabilmek için işaret dili kursuna gelmişler, hayatları değişmiş. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Çocukların hayatında babanın yeri ayrı. Babalarıyla birlikte sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi.