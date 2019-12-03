Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ana dilden sonra baba dili öğrendiler

Ankara Haberleri: Ana dilden sonra baba dili öğrendiler

ANKARA HABERLERİ

Ana dilden sonra baba dili öğrendiler

Murat YILMAZ
03.12.2019 - 09:11 |Son Güncelleme :

Ayşe Mihcen ve Müberra Aköz kardeşler, işitme engelli babaları İsa Aköz ile daha rahat anlaşabilmek için Altındağ Belediyesi’nin gençlik merkezindeki kursa katılarak işaret dilini öğrendi. Aköz kardeşler, “Artık bir dil daha biliyoruz; babamızın dili” diyor.

Murat YILMAZ

Altındağ’da yaşayan 13 yaşındaki Ayşe Mihcen ve 11 yaşındaki Müberra Aköz kardeşler, işitme engelli babaları İsa Aköz ile daha rahat anlaşabilmek için onunla aynı dili konuşmaya başladı. İki kız kardeş Altındağ Belediyesi Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi’nde ‘İşaret dili’ kursuna katılarak ana dillerinin yanına, bir de baba dilini ekledi. Babalarıyla sıkıntısız anlaşabildikleri için mutlu olduklarını belirten Aköz kardeşler duygularını şöyle anlattı.

Ana dilden sonra baba dili öğrendiler

BABAM ANLIYORDU BİZ ANLAMIYORDUK

Ayşe Mihcen Aköz: “Babam bizi anlıyordu ama biz onu anlamıyorduk. Küçüklüğümüzden beri hep böyleydi. Bize söylediklerini de anlamak, onunla daha rahat konuşmak istedik. Bu nedenle kursa katıldık. 1 yılda işaret dilini öğrendik. Şimdi ikinci yılımız. Kardeşim ve ben artık babamızla daha rahat anlaşıyoruz.”

Müberra Aköz: “Artık bir dil daha biliyoruz; babamızın dili. Babam bizimle daha rahat anlaşıyor, biz de onu daha iyi anlıyoruz. Bize bu imkânları sunan belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu merkez sayesinde yeni bir dil konuşmayı başardık.” Baba İsa Aköz de işaret diliyle kızlarıyla anlaşabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ana dilden sonra baba dili öğrendiler

GENÇLERİN HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Gençlik merkezinde Aköz ailesi ile bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, gençlik merkezlerinin Altındağlı gençlerin hayatında yeni bir sayfa açtığına dikkat çekerek, “Ayşe Mihcen ve Müberra kızlarımız buna güzel bir örnek. Babalarıyla daha rahat anlaşabilmek için işaret dili kursuna gelmişler, hayatları değişmiş. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Çocukların hayatında babanın yeri ayrı. Babalarıyla birlikte sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Ana dilden sonra baba dili öğrendiler

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ana dilden sonra baba dili öğrendiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Aralık 2019 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ana dilden sonra baba dili öğrendiler haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Selvi’ye ‘Yılın en iyi yazarı’ ödülü

Selvi’ye ‘Yılın en iyi yazarı’ ödülü

Anaokulu öğrencileri Pamuk’u sahiplendi

Anaokulu öğrencileri Pamuk’u sahiplendi

Yedi kişi zehirlendi

Yedi kişi zehirlendi

Dirilişten güçlenişe

Dirilişten güçlenişe

Ankara’da bir rehber köpek var

Ankara’da bir rehber köpek var

Muafiyet değil uygun sınav istiyoruz

Muafiyet değil uygun sınav istiyoruz

Artık daha özgürüm

Artık daha özgürüm

Amacımız kendilerine inanmalarını sağlamak

Amacımız kendilerine inanmalarını sağlamak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

03 Aralık 2019, Salı
  • İmsak
    06:16
  • Güneş
    07:45
  • Öğle
    12:43
  • İkindi
    15:09
  • Akşam
    17:31
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.