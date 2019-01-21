AK Parti’nin Mamak adayı Murat Köse: ‘Mamak daha güzel olacak’

Mamak’ta herkesin oyuna talip olduğunu belirten AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Köse, tüm birikimini Mamak’a aktaracağını söyledi. Projelerini önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirten Köse, Hürriyet Ankara’yı ziyaretinde özetle şunları söyledi:

YENİLERİNİ İLAVE EDECEĞİZ

“Dokuz ay önce çalışmalarımıza başlarken ‘Güzel Mamak’ demiştik. Şimdi de ‘Mamak daha güzel olacak’ diyoruz. Mamak için hazırladığımız prestij projelerimizi anlatacağız. Proje hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 2-3 hafta içerisinde basın toplantısıyla bunları paylaşacağız. Mamak bir hazine, dokunulmamış alanları var. Mesut başkanımızdan Allah razı olsun. 10 yıl hizmet etti, güzel eserler bıraktı. Biz bunlara yenilerini ilave edeceğiz. Lisansım mühendislik, 25 yıldır eğitim sektöründeyim. Yüksek lisansımı da siyaset biliminde yaptım. Şu anda şehircilik alanında doktora yapıyorum. Kentsel dönüşüm çalışıyorum. İnsan odaklı bir çalışma yapıyoruz. Şehri, insana hizmet edecek şekilde inşa etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişte yapılan çalışmalar var.

İNSAN MUTLULUĞU ÜZERİNE İNŞA

Kentleri insan mutluluğu üzerine inşa edelim istiyoruz. Barınma doğal olarak öncelik. Bu önceliği biz artık ülke olarak geride bıraktık. İnsan burada nasıl mutlu olur, buna bakmamız gerekiyor. İnsanlar gecekondudan binalara çıktığında belki sobadan kurtuluyor, çamurdan kurtuluyor ama o gecekondudaki ilişkiler ve sokağın eski güveni olmuyor. Şehircilik alanında bunları çalışıyoruz. Örnek veriyorum, 15 katlı bir binanın 5’inci katında teyzeler, ablalar koridora çıkmış, ocağı kurmuş ekmek açıyor. Yer yok çünkü. Biz sosyal donatı alanlarıyla tandır, ocaklık yapmak istiyoruz.

HER ÇOCUĞUMUZ YÜZME ÖĞRENSİN

Ortaokulu bitirdiğinde her çocuğumuz yüzme öğrensin istiyoruz. Yüzme havuzlarımız var bunların sayılarını artıracağız. Spor sanat dallarında çocuklarımızın yeteneklerini keşfedelim istiyoruz. Eğitimciliğimizin getirdiği farkı Mamak’a yansıtmak istiyoruz. En az bir spor dalında çocuklarımızın yeteneklerini keşfedelim, ön plana çıkartalım. Bizim içimizden niye Neşet Ertaş, Aşık Veysel çıkmasın. Özellikle eğitim alanında çocuklarımızı destekleyeceğiz ve çok ileri noktalara da götürmek istiyoruz.”

HİZMET EDERKEN ASLA AYRIM YAPMAYACAĞIZ

Mamak’ta yaklaşık 450 bin seçmen bulunduğunu belirten Köse, şunları söyledi:

“640 bin civarında nüfusumuz var. Mamak 50’den fazla ilden büyük. 450 bin seçmenin tamamına hitap edecek çalışmalarla geliyoruz. Bazen bana hedef soruyorlar, ‘Ne kadar oy alacaksınız’ diyorlar. Ben tamamına, yüzde yüzüne talibim diyorum. Biz hizmet ederken ayrım yapmayacağız, asla yapamayız. Mahallesine, köyüne memleketine bakmayacağız. Hizmeti adil bir şekilde herkese ulaştıracağız. Bu nedenle herkesten oy istiyoruz. Herkesle bir aradayız. Mamak’taki vatandaşlarımızın istediği hizmetse, ben buna talibim. Onların dertlerini dinliyorum, gönülden gönüle köprü kuruyoruz, bunun epey karşılığını da buluyoruz.”

Murat Köse, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’i ziyaret etti.