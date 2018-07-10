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Ankara Haberleri: Afrika’dan Ankara’ya 400 binlik vurgun

ANKARA HABERLERİ

Afrika’dan Ankara’ya 400 binlik vurgun

Fevzi KIZILKOYUN
10.07.2018 - 15:50Son Güncelleme :

Afrika’dan Ankara’ya uzanan dolandırıcılık hikayesi polisin nefes kesen operasyonuyla son buldu. Saniye saniye kameralara yansıyan operasyonda, bir kadından 400 bin lira alan 2 Afrika kökenli şüpheli yakalandı.

Fevzi KIZILKOYUN

Kendilerini Afganistan’da görevli üst düzey Amerikan subayı olarak tanıtan O. Orıbamidelle ve A. Massoud, sosyal medya üzerinden uluştıkları Ankara’da yaşayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışan bir kadına, Afganistan’dan değeri 1.2 milyon lira olan mücevherleri çok düşük fiyatta getirebileceklerini bildirdi. İnternet üzerinden iletişime devam eden dolandırıcılar, kadından ilk etapta 400 bin lira istedi. Kadının kabul etmesi üzerine Ankara’da buluşma için anlaştılar.

NEFES KESEN TAKİP

Dolandırıcılar Ankara’da buluştukları kadından 400 bin lira alırken, mücevherleri de diplomatık kanallarla Afganistan’dan getireceklerini belirtti. Ancak mücevherler bir türlü gelmeyince kadın polise başvurdu. Bunun üzerine Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Dolandırıcıların, “Mücevherler gümrüğe takıldı, 25 bin dolar daha gerekli” diyerek kadınla tekrar bağlantı kurması üzerine polis takip başlattı.

SANİYE SANİYE YAKALAMA ANI

Kadın, 25 bin doları getireceğini belirterek dolandırıcılarla bir kafede buluşmak için anlaştı. Polis, daha önce kafeye giderek operasyon için hazırlık yaptı. Dolandırıcılar, buluştukları kadından 25 bin doları alırken polis operasyon yaptı. Afrika kökenli 2 şüphelinin polis tarafından etkisiz hale getirilenek yakalanması da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Afrika’dan Ankara’ya 400 binlik vurgun hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2018 tarihinde saat 15 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Afrika’dan Ankara’ya 400 binlik vurgun haberi güncellenecektir.

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