Aday listeleri teslim edildi

AK Parti’nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki ve CHP’nin Ankara Adayı Mansur Yavaş’ın adaylık başvuruları, dün partilerin il başkanları tarafından Ankara İl Seçim Kurulu’na yapıldı. Özhaseki’nin adaylık başvurusunu yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Ortak listelerimizle beraber meclis üyesi ve belediye başkan adaylarımızın resmi başvurularını gerçekleştirdik. Ankaramıza hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim maratonu olur. Şehrimize hizmet edecek yeni yeni meclis üyesi arkadaşlarımızı görmüş olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilçelerimizde ortak liste olarak giriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Özhaseki’nin başvurusunu da bizzat kendimiz gerçekleştirdik. Gönül belediyeciliği anlamında da inşallah Ankara’da zaferle sonuç alacağımıza inanıyoruz. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok. Bütün hepsi Cumhur İttifakı adayı. Bizim AK Parti’deki meclis üyelerimiz Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki (Gölbaşı, Polatlı, Etimesgut) listelere girerek yer buldular, diğer kalan yerlerde de Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki adaylarımız da bizim listemizde yer bularak tam anlamıyla Cumhur İttifakı oldu diye düşünüyoruz.”

CHP’DEN VALİLİĞE AFİŞ MÜRAACATI

Mansur Yavaş’ın müracaatını yapan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise, “Ankara’nın 25 yıldır özlemini duyduğu, yaşanacak, huzurun, bereketin başkenti Ankara, Cumhuriyet’in başkentini dünya başkentleri arasında ön plana çıkaracak adayımız Mansur Yavaş yola çıktı. Ankara’mıza Türkiye’mize hayırlı olsun. Seçimler, seçim yasamız ve Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu kararlar çerçevesinde uygulanmaktadır. 298 sayılı seçim yasası 1119 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararıyla nerelere ne zaman ilan verileceği, siyasi partilerin amblemiyle ne zaman propaganda yapılacağı belirlenmiş olmasına rağmen seçimlere 30 gün kala siyasi parti amblemiyle ilan ve reklam verilmesi gerektiği halde AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın ve genel başkanının fotoğrafları AKP amblemiyle beraber Ankara’mızın ana caddelerinde dört günden beri asılmış bulunmaktadır. CHP Ankara İl Başkanlığı’nın valiliğimize yaptığı müracaata rağmen bu yasak olan afişler kaldırılmamıştır. Valilik makamına yaptığımız bu müracaat bir an önce dikkate alınmalı bu haksız ve zamansız asılan propaganda malzemeleri bir an önce kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.