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Ankara Haberleri: Acil durumda buralara

ANKARA HABERLERİ

Acil durumda buralara

Sedat CENİKLİ
28.09.2019 - 10:09Son Güncelleme :

İstanbul’da yaşanan ve tüm Türkiye’yi korkutan depremin ardından gözler, ‘afet ve acil toplanma alanları’na çevrildi. Son dönemde deprem sayısının arttığı Ankara’da, Gençlik Parkı, Kocatepe Cami avlusu, Devrim Stadyumu, Seğmenler Parkı, AVM otoparkları gibi çok sayıda toplanma alanı bulunuyor.

Sedat CENİKLİ

İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ‘afet ve acil toplanma alanları’ gündem odu. Son dönemde sarsıntıların yaşandığı Başkent’te de gözler, bu alanlara çevrildi.

Kentte, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce deprem başta olmak üzere olası afet durumları sonrası vatandaşların toplanması için belirlenmiş çok sayıda nokta var. Bu alanların bilgisine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden ve E-Devlet (https://www.turkiyegov.tr) üzerinden ‘acil toplanma alanı sorgulama’ başlığına tıklanarak ulaşılabiliyor.

OKUL BAHÇELERİ, CAMİ AVLULARI

Toplam rakam belli olmamakla birlikte Ankara’da, olası bir deprem ya da afet durumunun ardından yaşanacak kaosun etkisini en kısa süreye indirmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla her ilçe için ayrı ayrı toplanma alanları belirlenmiş durumda. Vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde belirlenen toplanma alanları arasında mahallelerdeki çocuk oyun ve dinlenme parkları, okul bahçeleri, cami avluları, pazar yerleri ile üniversite stadyumları ve alışveriş merkezi otoparkları bulunuyor.

KOCATEPE, SEĞMENLER, DEVRİM

Bu alanların büyük kısmı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezinde yer alıyor. Ankara’nın simgeleşen mekânlarının da yer aldığı kent merkezindeki büyük toplanma alanlarından bazıları ise şunlar:

“Gençlik Parkı, Altınpark, Mamak Aşık Veysel Parkı, Keçiören Botanik Parkı, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı, Kocatepe Camii avlusu, Kurtuluş Parkı, 50. Yıl Parkı, Kuğulu Park, Seğmenler Parkı, Portakal Çiçeği Parkı, Göksu Park, ODTÜ Devrim Stadı, Sincan Lale Parkı, Harikalar Diyarı, Çakırlar Kavşağı, Gazi Üniversitesi Stadı, Yenimahalle Cemre Parkı.”

‘346 ALANA YENİLERİ EKLENDİ’

Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 2016’da hazırladığı ‘Ankara Afet Müdahale Planı’na göre kentte 346 ‘toplanma alanı’ bulunuyor. Müdürlük yetkilileri, aradan geçen üç yılda bu sayının arttığını, güncel yerlerin eklendiğini kaydetti ancak mevcut rakamı açıklamadı.

KORKUTAN SARSINTILAR

Ankaralıları korkutan son dönemdeki depremlerden akılda kalanlar:

* 1 Haziran’da merkez üssü Kalecik olan 3.5 büyüklüğünde

* 20 Ağustos’ta merkez üssü Mamak olan 3 ve 3.4 büyüklüklerinde

* 25 Ağustos’ta merkez üssü Yenimahalle olan 3.3 büyüklüğünde

* 14 Eylül’de Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 4.7 ve 4.8 büyüklüklerinde

TEHLİKE ÇOK YÜKSEK

Öte yandan kentte paniğe sebep olan Yenimahalle’deki depremin ardından konuşan Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, art arda yaşanan depremlerin daha büyük bir depremin habercisi olmadığını, sadece uyarıcı olduklarını söylemişi. “Ankara’da deprem olmaz” algısının yanlış olduğuna da dikkat çeken Pampal, “Ankara’nın hem merkezinde hem de çevresinde çok sayıda aktif fay var. Yapılar depreme dayanıksız inşa edilmiş. Ankara’nın deprem tehlikesi çok yüksek ama riskleri daha da yüksek” ifadelerini kullanmıştı.

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