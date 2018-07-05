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Ankara Haberleri: Açık oto pazarı icradan satılacak

ANKARA HABERLERİ

Açık oto pazarı icradan satılacak

Murat YILMAZ
05.07.2018 - 14:28Son Güncelleme :

Yenimahalle Macunköy’de bulunan GİMAT Açık Oto Pazarı, icradan satışa çıkarıldı. İki ayrı taşınmaz halindeki satışın toplam bedeli 99 milyon 622 bin 500 TL olarak belirlendi.Açık artırma usulü ile satılacak olan arazinin ihalesi 7 Ağustos’ta yapılacak.

Murat YILMAZ

Ankara Yenimahalle’de yıllardır ikinci el otomobil alışverişinin yapıldığı GİMAT Açık Oto Pazarı, icradan satışa çıkarıldı. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan pazar alanı ile ilgili satış ilanı, Ankara 22. İcra Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Açık oto pazarının bulunduğu bölge iki ayrı taşınmaz halinde satışa sunulacak. Açık artırma usulü ile satılacak olan arazinin toplam bedeli 99 milyon 622 bin 500 TL olarak belirlendi.

SATIŞ İHALESİ 7 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

İhale kapsamında pazarın Anadolu Bulvarı ile 283. Cadde kesişimindeki 16 bin 30 metrekarelik bölümü 44 milyon 82 bin 500 TL muhammen bedelle, 283. Cadde ile 291. Sokak arasındaki kısmı ise 55 milyon 540 bin TL muhammen bedelle satılacak. Pazar için ilk ihale tarihi 7 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Satış ihalesi Ankara Adliyesi’nin Dışkapı’daki ek hizmet binasının 2 No’lu Mezat Salonu’nda yapılacak.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN SATILACAK

Satış ilanında oto pazarının bulunduğu arazi ile ilgili detaylara da yer verildi. İlanda boş arsa vasıflı olan alanın yakın çevresinde Podium AVM, ASELSAN Genel Müdürlüğü gibi bir çok kamu ve özel kurumun bulunduğu, bunun yanı sıra İvedik ve OSTİM Organize Sanayi Sitesi ile Gimat Gıda Sanayi Sitesi’nin de bulunduğuna vurgu yapıldı. İlana göre gayrimenkul, hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecek.

Açık oto pazarı icradan satılacak

 AVM AÇILINCA PAZAR KÜÇÜLMÜŞTÜ

Başkent’te yıllardır ikinci el araba alım satımının yapıldığı ve pazar günleri hizmet veren GİMAT Açık Oto Pazarı’na araç girişi için 25 TL ücret alınıyor. Ankara’nın yanı sıra farklı illerden gelerek araç almak isteyenler tarafından da ziyaret edilen pazar hafta sonu binlerce kişiyi ağırlıyor. Pazarın hemen yanındaki Podium AVM yapılmadan önce daha geniş bir alana sahipti. AVM’nin açılmasının ardından küçülen açık oto pazarı, geçen yıl 13-20 Temmuz tarihleri arasında eksik evrak nedeniyle bir süre kapalı kalmış, ardından tekrar hizmete açılmıştı.

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