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Ankara Haberleri: 900 anadan 1050 yavru

ANKARA HABERLERİ

900 anadan 1050 yavru

Mustafa ÇALKAYA/AA
16.03.2019 - 16:40Son Güncelleme :

Başkent’teki hayvan varlığını artırmak için çalışmalar yürüten Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sonuçlardan memnun. Bâla’daki bir işletmede 900 anaç koyun, bin 50 sağlıklı kuzu doğurdu.

Mustafa ÇALKAYA/AA

Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı üreme için 160 veteriner hekimle sahada aşılama faaliyetleri yürüttüklerini belirten Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, “Veteriner hekimlerimiz geçen yıl Ankara'da 2 milyon 533 bin aşı yaptı” dedi. Korkmaz, veteriner hekimlerle Bâla'daki bir işletmeyi ziyaret ederek, hayvanların sağlık kontrollerini yaptı. İlkbahar döneminde doğumların büyük oranda tamamlandığını kaydeden Korkmaz, ikizlik oranının artması için çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, “Bu işletmemizde 900 anaç koyun doğum yapmış ve bin 50 kuzu alınmış. Döl verimliliği açısından iyi bir rakam” diye konuştu.

15 YILDA 3 KATINA ÇIKTI

Hayvancılığın daha da gelişmesi için hem eğitim hem de destekleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Korkmaz, geçen yıl 30 bine yakın çiftçiye eğitim verdiklerini açıkladı. Çalışmaların hayvan varlığını artırdığını belirten Korkmaz, “2004'te Ankara'da 658 bin civarında olan küçükbaş hayvan varlığı, geçen yıl sonunda 1 milyon 500 bin civarına, büyükbaş hayvan varlığı da yaklaşık 219 binden 538 binlere yükseldi. Her türlü hayvan hastalığına karşı sahada aşılama faaliyetlerimiz devam ediyor. Çiftçilerimizden ricamız, aşılama konusunda bizimle iş birliği yapsınlar, herhangi bir hastalık gördükleri zaman mutlaka tarım teşkilatlarına bildirsinler.”

KAYIP ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ OLDU

Yalçın Tarım ve Hayvancılık İşletmesi'nin sahibi Okan Yalçın da hayvan sağlığı için verilen desteklerin yararlı olduğunu belirterek, “Aşılarımız sürekli kontrol edildiği için kuzu ve buzağı ölümlerimiz alt sevilere geldi. Geçmişte yüzde 70'lerde olan ölüm oranları yüzde 10'lara düştü” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 900 anadan 1050 yavru hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Mart 2019 tarihinde saat 16 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 900 anadan 1050 yavru haberi güncellenecektir.

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