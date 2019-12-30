9 ayda 41 bin ‘06’ plaka trafiğe çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Ekim 2019 itibarıyla illere göre motorlu kara taşıtı verilerini açıkladı. Ekim ayı sonu itibarıyla 81 ile kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 153 bin 556’ya ulaştı. 4 milyon 190 bin 59 araçla İstanbul en çok aracın kayıtlı olduğu il olurken, Ankara 2 milyon 25 bin 126 ile ikinci, İzmir ise 1 milyon 422 bin 92 ile üçüncü sırada yer aldı. 2019 yılının ocak ayının sonunda Türkiye genelindeki ‘06’ plaka sayısı 1 milyon 983 bin 177 iken, Ekim ayında bu rakam 2 milyon 25 bin 126’ya yükseldi. 9 ayda Ankara ve çevre illerdeki ‘06’ plakalı araç sayısı 41 bin 949 arttı. Ankara 2019’un son aylarında da kişi başına düşen araç sayısındaki liderliğini sürdürdü.

80 BİN KAMYON, 7 BİN ÖZEL ARAÇ

Trafiğe Ankara ilinden kayıtlı toplam 2 milyon 25 bin 126 adet motorlu kara taşıtının 1 milyon 481 bin 966’sını otomobil, 302 bin 215’ini kamyonet, 80 bin 898’ini kamyon, 56 bin 994’ünü traktör, 52 bin 140’ını motosiklet, 25 bin 459’unu minibüsler, 7 bin 482’ini ise özel amaçlı araçlar oluşturdu.

KİŞİ BAŞINDA LİDERLİK YİNE ANKARA’DA

Türkiye’de en çok kara taşıtının bulunduğu ilk 3 il arasında, kişi başına düşen araç sayısında Ankara liderliğini sürdürüyor. Başkent’te her 2.7 kişiye bir araç düşerken, en fazla araç kaydının yapıldığı İstanbul’da her 3.5 kişiye bir araç düşmüş durumda. Nüfusu 4 milyon 320 bin 519 olan İzmir’de ise bu oran 3,38.

HER 3.8 KİŞİYE BİR OTOMOBİL DÜŞÜYOR

Aynı liderlik, otomobil özelinde de Ankara’da bulunuyor. 5 milyon 503 bin 985 nüfuslu Ankara’da her 3.8 kişiye bir otomobil düşüyor. 15 milyon 232 bin nüfuslu İstanbul’da bu oran 5.2, İzmir’de ise 5,6.

99 BİN 440 ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

Verilere göre, ekim ayında Türkiye genelindeki 919 bin 501 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 73.4 ile ilk sırada yer aldı. Ankara’da ise 99 bin 440 aracın devri yapıldı, bunların 82 bin 980’ini yine otomobiller oluşturdu. (Devir, noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir.)

RENGİMİZ BEYAZ

2019 Ocak-Ekim döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan 300 bin 979 adet otomobilin yüzde 54’ü beyaz, yüzde 24.1’i gri, yüzde 6.9’u siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı renkte tercih edildi.

MOTOR TERCİHİMİZ 1501-1600 SİLİNDİR

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan 300 bin 979 adet otomobilin yüzde 38.5’i 1501-1600, yüzde 28.2’si 1401-1500, yüzde 13.1’i 1301-1400, yüzde 12.7’si 1300 ve altı, yüzde 6.2’si 1601-2000, yüzde 1.1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmiyle trafiğe çıktı.