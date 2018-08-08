71 ülkeyle yarıştı Ankara’nın gururu oldu

Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Fatih İbrahim Özlügedik, İran'da yapılan 29. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazandı. Tahran'da geçen ay gerçekleştirilen olimpiyatta 71 ülke ve 261 katılımcı yarıştığı yarışmada, milli takım olarak olimpiyattan bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla döndüklerini aktaran Özlügedik, geçen yıl İngiltere’deki 28. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları’na katılarak bronz madalya kazandığını söyledi. Okulun biyoloji takımının da kaptanlığını yapan ve arkadaşlarını bilim olimpiyatlarına hazırlayan Özlügedik, şunları söyledi:



TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDIK

"İyi olduğum alanda ülkemi temsil ediyorum. Yarışmada, Türk bayrağını dalgalandırdık, güzel oldu. Lisans dönemim için gerekli şartları sağlayabilirsem yurt dışında eğitim almak istiyorum. Oradaki bilim ve teknoloji alanında aldığım bilgiyi ülkeme taşımak istiyorum.” Okul Müdürü Soydan Tevfik Karahan da Özgüledik’in bilgi birikimiyle öğrenci arkadaşlarına yardımcı olduğunu söyledi.