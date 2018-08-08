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Ankara Haberleri: 71 ülkeyle yarıştı Ankara’nın gururu oldu

ANKARA HABERLERİ

71 ülkeyle yarıştı Ankara’nın gururu oldu

AA
08.08.2018 - 16:03Son Güncelleme :

İran’da geçen ay yapılan 29. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda gümüş madalyanın sahibi Ankaralı lise öğrencisi Fatih İbrahim Özlügedik oldu.

AA

Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Fatih İbrahim Özlügedik, İran'da yapılan 29. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazandı. Tahran'da geçen ay gerçekleştirilen olimpiyatta 71 ülke ve 261 katılımcı yarıştığı yarışmada, milli takım olarak olimpiyattan bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla döndüklerini aktaran Özlügedik, geçen yıl İngiltere’deki 28. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları’na katılarak bronz madalya kazandığını söyledi. Okulun biyoloji takımının da kaptanlığını yapan ve arkadaşlarını bilim olimpiyatlarına hazırlayan Özlügedik, şunları söyledi:

TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDIK

"İyi olduğum alanda ülkemi temsil ediyorum. Yarışmada, Türk bayrağını dalgalandırdık, güzel oldu. Lisans dönemim için gerekli şartları sağlayabilirsem yurt dışında eğitim almak istiyorum. Oradaki bilim ve teknoloji alanında aldığım bilgiyi ülkeme taşımak istiyorum.” Okul Müdürü Soydan Tevfik Karahan da Özgüledik’in bilgi birikimiyle öğrenci arkadaşlarına yardımcı olduğunu söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 71 ülkeyle yarıştı Ankara’nın gururu oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 71 ülkeyle yarıştı Ankara’nın gururu oldu haberi güncellenecektir.

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