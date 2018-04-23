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Ankara Haberleri: 7. Cadde’de referandum sonbaharda

ANKARA HABERLERİ

7. Cadde’de referandum sonbaharda

Murat YILMAZ
23.04.2018 - 16:27Son Güncelleme :

Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılmasına yönelik proje hazırlığı ve referandum için Büyükşehir’le ortak çalışma grubu oluşturacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sonbaharda referandumu yaparız” dedi.

Murat YILMAZ

Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılmasına yönelik referandum öncesi kapsamlı bir proje hazırlamak istediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bir şey yaptığımız zaman uygulanabilir olması lazım. Halka ‘burası yayalaştırılsın mı?’ diye sorduğunuzda bir proje göstermeniz lazım” diye konuştu. Taşdelen ortak çalışma grubu oluşturmak için hazırlıklarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

ORTAYA PROJE KOYACAĞIZ

“Büyükşehir’e bağlı olduğu için onlarla beraber ortak uzman bir ekip kuracağız. Bizden başkan yardımcılarımız ve teknik arkadaşlar olacak. Büyükşehir de kendi uzmanlarını verecek. Trafik akışı nasıl olmalı, cadde nereden kapatılmalı, hangi saatler arasında yayalaştırılmalı, otoparklar nasıl olmalı, projeyle ne öngörüyoruz. Çalışacağız ve bir proje ortaya koyacağız.

TUNALI’NIN DA OLMASINI İSTERİM

Sonbaharda referandumu yaparız. Mustafa Bey (Mustafa Tuna) ile konuştuğumuz konu; vatandaşın somut bir proje görmesi lazım şeklinde. Geçmişte orada bir referandum yapıldı. Ortada proje yoktu, nasıl uygulanacağı yoktu, sadece soru vardı. Ezbere konuşmamak lazım. Niyetimiz mümkün olduğunca daha çok yaya bölgeleri oluşturmak. İmkan olsa Tunalı’nın da yayalaştırılmasını isterim.”

SARAÇOĞLU KIZILAY’I CANLANDIRACAK

Saraçoğlu Mahallesi için hazırlanan yeni projenin Kızılay’ı tekrar canlandıracağını vurgulayan Taşdelen şöyle devam etti: “Büyükşehir ile Saraçoğlu’nu da Güvenpark dolmuş duraklarını da konuşuyoruz. Dolmuş duraklarını öyle bir planlamak lazım ki Güvenpark’taki park alanına yeni alanlar kazandırmak lazım. Parkı genişletecek işler yapmak lazım. Keçiören metro durağı geldiği zaman Büyükşehir depolama alanını yerin altına alıp ring sistemi yapacak. Büyükşehir çalışıyor ,bizimle de paylaşacak. Saraçoğlu’ndaki bütün binalar ve yeşil doku korunuyor. Kızılay için çok büyük bir şans olacak. Kızılay’ın bugün çöküntü hale gelmesinin bir nedeni de Saraçoğlu’nun son 6-7 yıldır atıl halde kalmasıydı. Saraçoğlu canlanınca Kumrular, İzmir Caddesi, Kızılay tekrar canlanacak ve değerlenecek.”

Etiketler: ANKARA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 7. Cadde’de referandum sonbaharda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2018 tarihinde saat 16 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 7. Cadde’de referandum sonbaharda haberi güncellenecektir.

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