7. Cadde’de referandum sonbaharda

Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılmasına yönelik referandum öncesi kapsamlı bir proje hazırlamak istediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bir şey yaptığımız zaman uygulanabilir olması lazım. Halka ‘burası yayalaştırılsın mı?’ diye sorduğunuzda bir proje göstermeniz lazım” diye konuştu. Taşdelen ortak çalışma grubu oluşturmak için hazırlıklarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Büyükşehir’e bağlı olduğu için onlarla beraber ortak uzman bir ekip kuracağız. Bizden başkan yardımcılarımız ve teknik arkadaşlar olacak. Büyükşehir de kendi uzmanlarını verecek. Trafik akışı nasıl olmalı, cadde nereden kapatılmalı, hangi saatler arasında yayalaştırılmalı, otoparklar nasıl olmalı, projeyle ne öngörüyoruz. Çalışacağız ve bir proje ortaya koyacağız.

Sonbaharda referandumu yaparız. Mustafa Bey (Mustafa Tuna) ile konuştuğumuz konu; vatandaşın somut bir proje görmesi lazım şeklinde. Geçmişte orada bir referandum yapıldı. Ortada proje yoktu, nasıl uygulanacağı yoktu, sadece soru vardı. Ezbere konuşmamak lazım. Niyetimiz mümkün olduğunca daha çok yaya bölgeleri oluşturmak. İmkan olsa Tunalı’nın da yayalaştırılmasını isterim.”

Saraçoğlu Mahallesi için hazırlanan yeni projenin Kızılay’ı tekrar canlandıracağını vurgulayan Taşdelen şöyle devam etti: “Büyükşehir ile Saraçoğlu’nu da Güvenpark dolmuş duraklarını da konuşuyoruz. Dolmuş duraklarını öyle bir planlamak lazım ki Güvenpark’taki park alanına yeni alanlar kazandırmak lazım. Parkı genişletecek işler yapmak lazım. Keçiören metro durağı geldiği zaman Büyükşehir depolama alanını yerin altına alıp ring sistemi yapacak. Büyükşehir çalışıyor ,bizimle de paylaşacak. Saraçoğlu’ndaki bütün binalar ve yeşil doku korunuyor. Kızılay için çok büyük bir şans olacak. Kızılay’ın bugün çöküntü hale gelmesinin bir nedeni de Saraçoğlu’nun son 6-7 yıldır atıl halde kalmasıydı. Saraçoğlu canlanınca Kumrular, İzmir Caddesi, Kızılay tekrar canlanacak ve değerlenecek.”