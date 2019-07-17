5 istasyon ve 5 parka bebek bakım odası

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun CHP’li Meclis üyeleri Muzaffer Kara ve Servet Akman’ın önergesi üzerine hazırlanan konuya ilişkin rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bu ay oy birliğiyle kabul edildi. ‘Kadın Dostu Kent’ adaylığı sürecinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Eşitlik Planı’nda (2019-2020) kent genelinde on adet bebek bakım odası açılması maddesi bu kapsamda yerine getirilmiş olacak.
O ADRESLER ŞUNLAR
Bu doğrultuda belediyenin bütçe imkânları çerçevesinde Sincan, Çayyolu, Batıkent, Kızılay ve Keçiören’deki metro istasyonlarına beş adet, Göksu, Mogan, Mavi Göl, Gençlik Parkı ve Dikmen Vadisi’ne de beş adet olmak üzere on tane prefabrik veya uygun bir alana bebek bakım odası yapılması kararlaştırıldı.
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