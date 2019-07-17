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Ankara Haberleri: 5 istasyon ve 5 parka bebek bakım odası

ANKARA HABERLERİ

5 istasyon ve 5 parka bebek bakım odası

Murat YILMAZ
17.07.2019 - 15:41Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay’ın da aralarında bulunduğu 5 metro istasyonu ve 5 büyük parka, bebekli aileler için bebek bakım odası yapacak.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun CHP’li Meclis üyeleri Muzaffer Kara ve Servet Akman’ın önergesi üzerine hazırlanan konuya ilişkin rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bu ay oy birliğiyle kabul edildi. ‘Kadın Dostu Kent’ adaylığı sürecinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Eşitlik Planı’nda (2019-2020) kent genelinde on adet bebek bakım odası açılması maddesi bu kapsamda yerine getirilmiş olacak.

O ADRESLER ŞUNLAR

Bu doğrultuda belediyenin bütçe imkânları çerçevesinde Sincan, Çayyolu, Batıkent, Kızılay ve Keçiören’deki metro istasyonlarına beş adet, Göksu, Mogan, Mavi Göl, Gençlik Parkı ve Dikmen Vadisi’ne de beş adet olmak üzere on tane prefabrik veya uygun bir alana bebek bakım odası yapılması kararlaştırıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 5 istasyon ve 5 parka bebek bakım odası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 5 istasyon ve 5 parka bebek bakım odası haberi güncellenecektir.

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