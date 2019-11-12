11.11’de yeşil adım

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ programıyla fidanlar toprakla buluşmaya başladı. Dün, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliği, Yenimahalle Batıkent Çakırlar mevkisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 11.11’de başlatıldı. Belediyeler de etkinliğe katılım sağladı.

SAHİP ÇIKACAĞIZ

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Çerkes Derneği işbirliğiyle ağaç dikme şenliği düzenlendi. Yenimahalle Ata Mahallesi’nde 4 dönümlük alanda Ankara Çerkes Derneği Hatıra Ormanı kuruldu. İlk etapta 300 fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte Başkan Yaşar, “Ağaçlara sahip çıkacağız, güzel bir orman olmasını sağlayacağız” dedi.

HEDEFİMİZ 370 BİN

Altındağ Belediyesi’nce Peçenek Mesire Alanı’nda yapılan etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan öğrenciler bin 500 fidan dikti. Daha çok fidan dikmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’da 370 bin kişi yaşıyor. Hedefimiz her biri için bir fidan dikmek” diye konuştu.

ETİMESGUT’TA BİN 111 FİDAN

Etimesgut Belediyesi de Bağlıca Mahallesi’ndeki alanda bin 111 fidan dikerek projeye katkı sağladı. Vatandaşla birlikte ağaç diken Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bölgede çok ciddi bir park ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Bugün itibarıyla park sayımız 359’a, yeşil alan miktarımız 3 milyon 62 bin metreye çıkmıştır” dedi.

TOPRAKLA BULUŞTURDULAR

Kahramankazan da projeye 3 bin fidanla katıldı. İmrendi Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’ndaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen törene, Kaymakam Engin Aksakal, ilçe protokolü ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından fidanların dikileceği alana geçen vatandaşlar buradaki çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

ŞEHİR HASTANESİ’NDE DE TÖREN YAPILDI

Sağlık Bakanlığı da, Ankara Şehir Hastanesi bahçesinde yapılan törenle, 3 bin fidan dikerek kampanyaya destek verdi. Törene, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcıları Muhammet Güven, Emine Alp Meşe, Şuayip Birinci ve Halil Eldemir katıldı.

81 ÇOCUK ANITKABİR’DE

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 81 ili temsilen Anıtkabir’i ziyaret eden 81 çocuk da, Anıtkabir Komutanlığı tarafından gösterilen alana 81 adet fidan dikti.

AĞAÇLA, TOPRAKLA VE GENÇLERLE BULUŞTUK

Ostim OSB ve OSTİM Teknik Üniversitesi de 10 bin fidanı toprakla buluşturdu. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, “Ülkemize, şehrimize ve dünyamıza olan borçlarımızdan birisi etrafımızı yeşillendirmek” dedi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, “Ağaçla, toprakla, gençlerle buluştuk. Çok mutluyuz” diye konuştu.

ÇAM FİDANI DAĞITILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adliye önünde vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı. Daha yeşil bir Türkiye için kampanyayı desteklediklerini belirten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, “Yeşili çok seviyoruz, destekliyoruz. Milletimiz de sahip çıktı. Türkiye’yi yeşillendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS

Gölbaşı Belediyesi de 9 bin 100 fidan dikerek projeye katkı sağladı. Vatandaşla birlikte fidan diken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Sedir, mavi servi ve çeşitli türlerde yapraklı ağacı içeren 9 bin 100 fidan toprakla buluştu. Birlikte diktiğimiz fidanlarımız, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras” dedi.