Yeni Snapragon işlemciler nasıl olacak?

Qualcomm'un Snapdragon 835'ten sonraki yonga seti bu Aralık'ta ortaya çıkacak ancak firma, bugün yaptığı tanıtımla yeni işlemcisine ilave edeceği teknolojilerden ipuçları verdi. Firmanın geliştirdiği imaj sinyal işlemcisi (ISP), telefonlar için geliştirilmiş derinlik algılama özellikleri sunuyor. Bu teknolojinin ilk sürümleri, 2015'te Snapdragon 820'yle birlikte çıkmıştı.



Ancak Qualcomm, yeni nesil Snapdragon'ların daha fazlasını yapacağını veya aynısını daha hızlı ve isabetli yapacağını söylüyor. Örneğin yeni yonga seti, kızılötesi ışıktan faydalanarak derinliği ölçebiliyor ve yüz tanıma için yüksek çözünürlüklü derinlik haritalarını işleyebiliyor, nesneleri üç boyutlu olarak tekrar inşa edebiliyor. Qualcomm'un yeni derinlik algılama teknolojisi, HDR fotoğrafları, video görüntüsü dengelemeyi ve VR başlığının hareketlerini algılamayı da olumlu etkileyecek.



Yeni iPhone'ların yüz taramayla Android'i ezip geçeceğini düşünüyorsanız rahat olun. Qualcomm, bu senenin sonuna doğru çıkacak Android'lerin aynı yeteneklere sahip olacağını belirtiyor.